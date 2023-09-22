Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 22 вересня 2023

Брухт алюмінію. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка алюмінію — це процес перетворення алюмінієвого брухту на новий алюміній. Алюміній — це один із найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Цей метал можна переробляти безкінечно без втрати якості, тому він користується великою популярністю у пунктах прийому вторсировини. А це означає, що здавання алюмінію у переробку може приносити досить непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у вересні.

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Цікаві факти про алюміній

З алюмінію роблять так звану "розумну тканину". Унікальна тканина, створена з використанням алюмінію, називається "розумною" тканиною, тому що вона може послідовно зігрівати та охолоджувати користувача. Це досягається за рахунок використання тонких шарів алюмінію, нанесених на тканину. Алюміній є хорошим провідником тепла, тому він може швидко поглинати та віддавати тепло.

Корунд — це дуже тверда кристалічна форма оксиду алюмінію. Його твердість за шкалою Мооса становить 9, що всього на один бал нижче, ніж у алмазу. Корунд використовується як абразивний матеріал у різних галузях, включаючи металургію стоматологію, будівництво та ювелірну промисловість.

Ртуть швидко руйнує поверхневу плівку оксиду алюмінію, яка захищає алюміній від окиснення. Без цієї плівки алюміній швидко окислюється на повітрі, утворюючи оксид алюмінію, що є просто білим порошком. Тому ртуть не можна перевозити в літаках. Якщо ртуть розіллється в літаку, вона може потрапити на алюмінієві поверхні, такі як корпус літака, і зруйнувати їх.

В 2022 році у світі було вироблено близько 300 мільярдів алюмінієвих банок для напоїв. Це становить близько третини серед усіх напоїв, що виробляються. Ще близько 20% напоїв фасується в багатошарову упаковку з алюмінієвим прошарком. Ця упаковка зазвичай використовується для соків, молока та інших продуктів харчування.

Найдорожчим етапом у виробництві алюмінію є видобуток бокситів, з яких потім одержують глинозем. Виробництво глинозему потребує великої кількості енергії та води, а також призводить до викиду парникових газів. Повторна переробка алюмінію коштує набагато дешевше, ніж виробництво первинного алюмінію. Це пов'язано з тим, що при повторній переробці не потрібно добувати боксити та виробляти глинозем.Існує безліч компаній, зацікавлених у вторинній переробці алюмінію.

Як правильно здавати алюміній в пункти прийому

Ціни на алюміній при здачі його в пункти прийому вторинної сировини можуть бути різними і залежать від різноманітних факторів. В тому числі від наявності домішок у металі і його загального стану. Електротехнічні алюмінієві вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, є найбільш цінним видом цього металу. Алюмінієві профілі також можуть принести високий прибуток. А от звичайна алюмінієва стружка та алюмінієві банки зазвичай мають нижчу вартість.

Ось кілька основних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію мають різну вартість. Це дозволить отримати вищу ціну.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло. Чим чистіший матеріал, тим більша ймовірність отримати вищу ціну при здачі.

Бажано позбавитися ізоляції на кабелях і проводах. Пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, що може негативно вплинути на його оцінку. Важливо пам'ятати, що деякі пункти прийому вторинної сировини можуть значно завищити вагу ізоляції дротів.

Намагайтеся видалити сліди корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, він все одно може містити забруднення від інших матеріалів.

Часто пункти прийому пропонують вигідніші умови оптовим постачальникам. Тому, якщо є така можливість, краще накопичити алюмінієвий брухт і здати його оптом для отримання більш високого прибутку.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 26 до 59 грн,

Вінницька область — від 15 до 53 грн,

Волинська область — 15 до 51 грн,

Дніпропетровська область — від 37 до 41 грн,

Житомирська область — від 23 до 44 грн,

Закарпатська область — від 19 до 40 грн,

Запорізька область — від 28 до 62 грн,

Івано-Франківська область — від 19 до 40 грн,

Кіровоградська область — від 25 до 41 грн,

Львівська область — від 22 до 45 грн,

Миколаївська область — від 22 до 40 грн,

Одеська область — від 37 до 63 грн,

Полтавська область — від 37 до 47 грн,

Рівненська область — від 33 до 43 грн,

Сумська область — від 25 до 45 грн,

Тернопільська область від — 21 до 43 грн,

Харківська область — від 32 до 62 грн,

Хмельницька область — від 27 до 40 грн,

Черкаська область — від 21 до 44 грн,

Чернівецька область — від 20 до 40 грн,

Чернігівська область — від 25 до 45 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

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