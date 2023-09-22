Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 22 сентября 2023

Лом алюминия. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка алюминия – это процесс превращения алюминиевого лома в новый алюминий. Алюминий – это один из самых перерабатываемых материалов в мире. Этот металл можно перерабатывать бесконечно без потери качества, поэтому пользуется большой популярностью в пунктах приема вторсырья. А это значит, что сдача алюминия в переработку может приносить достаточно хорошие деньги.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в сентябре.

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Интересные факты об алюминии

Из алюминия делают так называемую "умную ткань". Уникальная ткань, созданная с использованием алюминия, называется "умной" тканью, потому что она может и согревать и охлаждать. Это достигается за счет использования тонких слоев алюминия, нанесенных на ткань. Алюминий является хорошим проводником тепла, поэтому может быстро поглощать и отдавать тепло.

Корунд — это очень жесткая кристаллическая форма оксида алюминия. Его жесткость по шкале Мооса составляет 9, что всего на один балл ниже, чем у алмаза. Корунд используется в качестве абразивного материала в различных отраслях, включая стоматологию, строительство и ювелирную промышленность.

Ртуть быстро разрушает поверхностную пленку окиси алюминия, которая защищает алюминий от окисления. Без этой пленки алюминий быстро окисляется на воздухе, образуя оксид алюминия, являющийся просто белым порошком. Потому ртуть нельзя перевозить в самолетах. Если ртуть разольется в самолете, она может попасть на алюминиевые поверхности, такие как корпус самолета, и разрушить их.

В 2022 году в мире было произведено около 300 миллиардов алюминиевых банок для напитков. Это составляет около трети среди всех производимых напитков. Еще около 20% напитков фасуется в многослойную упаковку с алюминиевой прослойкой. Эта упаковка обычно используется для соков, молока и других продуктов питания.

Самым дорогим этапом в производстве алюминия является добыча бокситов, из которых затем получают глинозем. Производство глинозема требует большого количества энергии и воды, а также приводит к выбросу парниковых газов. Повторная переработка алюминия стоит гораздо дешевле, чем производство первичного алюминия. Это связано с тем, что при повторной переработке не нужно добывать бокситы и производить глинозем. Существует множество компаний, заинтересованных во вторичной переработке алюминия.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче его в пункты приема вторичного сырья могут быть разными и зависят от различных факторов. В том числе от наличия примесей в металле и его общего состояния. Электротехнические алюминиевые изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценным видом этого металла. Алюминиевые профили также могут принести высокую прибыль. А вот обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки обычно имеют более низкую стоимость.

Вот несколько основных рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия имеют разную стоимость. Это позволит получить более высокую цену.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем больше вероятность получить более высокую цену при сдаче.

Желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах. Пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что может повлиять на его оценку. Важно помнить, что некоторые пункты приема вторсырья могут значительно завысить вес изоляции проводов.

Старайтесь удалить следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он все равно может содержать загрязнение от других материалов.

Часто пункты приема предлагают более выгодные условия оптовым поставщикам. Поэтому, если есть такая возможность, лучше накопить алюминиевый лом и сдать его оптом для получения более высокой прибыли.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 26 до 59 грн,

Винницкая область — от 15 до 53 грн,

Волынская область — 15 до 51 грн,

Днепропетровская область — от 37 до 41 грн,

Житомирская область — от 23 до 44 грн,

Закарпатская область — от 19 до 40 грн,

Запорожская область — от 28 до 62 грн,

Ивано-Франковская область — от 19 до 40 грн,

Кировоградская область — от 25 до 41 грн,

Львовская область — от 22 до 45 грн,

Николаевская область — от 22 до 40 грн,

Одесская область — от 37 до 63 грн,

Полтавская область — от 37 до 47 грн,

Ровенская область — от 33 до 43 грн,

Сумская область — от 25 до 45 грн,

Тернопольская область от — 21 до 43 грн,

Харьковская область — от 32 до 62 грн,

Хмельницкая область — от 27 до 40 грн,

Черкасская область — от 21 до 44 грн,

Черновицкая область — от 20 до 40 грн,

Черниговская область — от 25 до 45 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы, золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.