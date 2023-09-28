Ціни на бронзу у вересні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Брухт бронзи. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронзу можна назвати одним із найважливіших матеріалів в історії людства. Вона була винайдена близько 4000 років тому і відразу стала важливим матеріалом, що використовується в багатьох сферах, від машинобудування до хімічної промисловості. Здавання бронзи у переробку є екологічно відповідальним вчинком, який дозволяє заощадити природні ресурси, зменшити кількість відходів та заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у вересні.

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Цікаві факти про бронзу

Стародавні римляни писали сбірники законів на бронзових дошках, щоб зберегти їх у безпеці та зробити їх доступними для всіх. Бронзові дошки були довговічними та стійкими до корозії.

Бронзою називають сплав міді з будь-яким іншим металом, але найпоширенішими є сплави міді з оловом, алюмінієм, бериллієм та свинцем. А от сплав міді з цинком — це латунь. Таким чином, бронза і латунь —- це два схожі сплави, але вони мають різні властивості та області застосування. Бронзу виготовляють із міді з додаванням інших металів, а латунь виготовляють із міді з додаванням цинку.

Найдавнішим бронзовим виробам, виявленим археологами, близько 6-7 тисяч років. Вони були знайдені в Китаї, Індії та Ірані. Ці вироби були виготовлені з олов'яної бронзи, яка була отримана шляхом плавки міді та олова.

Бронза була широко використовуваним матеріалом у давнину. Її використовували як для виробництва зброї та інструментів (наприклад, наконечників стріл, кинджалів і сокир), так і для створення прикрас, монет і дзеркал. У середні віки величезна кількість бронзи використовувалося для відливання дзвонів, що було важливою частиною культурної та релігійної спадщини. До середини XIX століття бронза також застосовувалася для лиття стовбурів вогнепальних знарядь.

Мистецтво використання бронзи отримало значний імпульс у VII столітті до н.е., коли майстри змогли створювати чудові бронзові статуї. До цього періоду бронза застосовувалася в мистецтві в основному для створення невеликих статуеток та прикрас. Однак у VII столітті до нашої ери давньогрецькі скульптори розробили нові технології лиття, які дозволили їм втілювати у життя великі та складні бронзові скульптури. Цей період став важливим етапом історії мистецтва.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Ціни на бронзу в пунктах прийому вторинної сировини не э сталими і можуть змінюватися з часом. На їх формування впливають різні чинники. Втім найбільшу вартість завжди матиме чиста бронза з високим вмістом міді.

Крім того, важливим фактором, що впливає на ціну, є стан бронзових виробів. Предмети, що не зазнали окислення і знаходяться у відмінному стані, можуть коштувати дорожче.

Перед здаванням бронзових виробів на переробку в пункти прийому, рекомендується очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також позбавитися будь-яких вставок з гуми, пластику, дерева тощо. Це допоможе отримати найкращу ціну за вашу бронзу.

Також слід зважати на те, що ціна бронзи може коливатися в залежності від поточного стану металургійного ринку. Економічні та інші чинники можуть проводити ціни. Тому важливо стежити за новинами та інформацією про металургійну індустрію у наших матеріалах, щоб вибрати оптимальний час для продажу бронзових виробів.

Щоб відрізнити бронзу від міді, треба звернути увагу на такі ознаки:

Бронза зазвичай має характерний темно-червоний відтінок, іноді з коричневими включеннями, тоді як мідь має яскравіший червоний колір.

Бронза часто буває більш жорсткою та міцною в порівнянні з міддю.

При обробці міді гарячим розчином електроліту, такого як хлорид натрію або хлорид заліза, мідь змінює свій колір, стає темнішою, тоді як бронзові деталі змінюють свій колір менш помітно. Концентрована азотна кислота надасть міді блакитного відтінку, тоді як бронза не виявить такої реакції.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 90 до 160 грн.

Вінницька область — від 80 до 140 грн.

Волинська область — від 107 до 119 грн.

Дніпропетровська область — від 93 до 157 грн.

Житомирська область — від 118 до 140 грн.

Закарпатська область — від 81 до 100 грн.

Запорізька область — від 110 до 125 грн.

Івано-Франківська область — від 110 до 117 грн.

Кіровоградська область — від 91 до 123 грн.

Львівська область — від 105 до 155 грн.

Миколаївська область — від 107 до 155 грн.

Одеська область — від 119 до 165 грн.

Полтавська область — від 123 до 148 грн.

Рівненська область — від 80 до 110 грн.

Сумська область — від 107 до 127 грн.

Тернопільська область — від 100 до 144 грн.

Хмельницька область — від 104 до 147 грн.

Черкаська область — від 104 до 127 грн.

Чернівецька область — від 99 до 124 грн.

Чернігівська область — від 95 до 120 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота в Україні. Це досить дорогий метал, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.