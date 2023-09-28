Цены на бронзу в сентябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Лом бронзы. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронзу можно назвать одним из самых важных материалов в истории человечества. Она была изобретена около 4000 лет назад и сразу стала важным материалом, используемым во многих сферах, от машиностроения до химической промышленности. Сдача бронзы в переработку является экологически ответственным поступком, позволяющим сэкономить природные ресурсы, уменьшить количество отходов и заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в сентябре.

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Интересные факты о бронзе

Древние римляне писали сводs законов на бронзовых досках, чтобы сохранить их в безопасности и сделать доступными для всех. Бронзовые доски были долговечны и устойчивы к коррозии.

Бронзой называют сплав меди с любым другим металлом, но наиболее распространенными являются сплавы меди с оловом, алюминием, бериллием и свинцом. А вот сплав меди с цинком – это латунь. Таким образом, бронза и латунь – это два похожих сплава, но они имеют разные свойства и области применения. Бронзу изготовляют из меди с добавлением других металлов, а латунь изготовляют из меди с добавлением цинка.

Древнейшим бронзовым изделиям, обнаруженным археологами, около 6-7 тысяч лет. Они были найдены в Китае, Индии и Иране. Эти изделия были изготовлены из оловянной бронзы, полученной путем плавки меди и олова.

Бронза была широко используемым материалом в древности. Её использовали как для производства оружия и инструментов (например, наконечников стрел, кинжалов и топоров), так и для создания украшений, монет и зеркал. В средние века огромное количество бронзы использовалось для отлива колоколов, что являлось важной частью культурного и религиозного наследия. До середины XIX века бронза также применялась для литья стволов огнестрельных орудий.

Искусство использования бронзы получило значительный импульс в VII веке до н.э., когда мастера смогли создавать великолепные бронзовые статуи. До этого периода бронза применялась в искусстве в основном для создания небольших статуэток и украшений. Однако в VII веке до нашей эры древнегреческие скульпторы разработали новые технологии литья, которые позволили им претворять в жизнь большие и сложные бронзовые скульптуры. Этот период стал важным этапом в истории искусства.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Цены на бронзу в пунктах приема вторсырья не постоянные и меняются со временем. На их формирование влияют разные факторы. Впрочем, наибольшую стоимость всегда будет иметь чистая бронза с высоким содержанием меди.

Кроме того, важным фактором, влияющим на цену, является состояние бронзовых изделий. Предметы, не подвергшиеся окислению и находящиеся в отличном состоянии, могут стоить дороже.

Перед сдачей бронзовых изделий на переработку в пункты приема, рекомендуется очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также избавиться от любых вставок из резины, пластика, дерева и т.д. Это поможет получить лучшую цену за вашу бронзу.

Также следует учитывать, что цена бронзы может колебаться в зависимости от текущего состояния металлургического рынка. Экономические и другие факторы могут влиять на цены. Поэтому важно следить за новостями и информацией о металлургической индустрии в наших материалах, чтобы выбрать оптимальное время для продажи бронзовых изделий.

Чтобы отличить бронзу от меди, следует обратить внимание на следующие признаки:

Бронза обычно имеет характерный темно-красный оттенок, иногда с коричневыми включениями, тогда как медь имеет более яркий красный цвет.

Бронза часто бывает более жесткой и крепкой по сравнению с медью.

При обработке меди горячим раствором электролита, такого как хлорид натрия или хлорид железа, медь изменяет свой цвет, становится более темной, тогда как бронзовые детали изменяют свой цвет менее заметно. Концентрированная азотная кислота придаст меди голубому оттенку, тогда как бронза не выявит такой реакции.

Цены на бронзу в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:.

Киевская область — от 90 до 160 грн.

Винницкая область — от 80 до 140 грн.

Волынская область — от 107 до 119 грн.

Днепропетровская область — от 93 до 157 грн.

Житомирская область — от 118 до 140 грн.

Закарпатская область — от 81 до 100 грн.

Запорожская область — от 110 до 125 грн.

Ивано—Франковская область — от 110 до 117 грн.

Кировоградская область — от 91 до 123 грн.

Львовская область — от 105 до 155 грн.

Николаевская область — от 107 до 155 грн.

Одесская область — от 119 до 165 грн.

Полтавская область — от 123 до 148 грн.

Ровенская область — от 80 до 110 грн.

Сумская область — от 107 до 127 грн.

Тернопольская область — от 100 до 144 грн.

Хмельницкая область — от 104 до 147 грн.

Черкасская область — от 104 до 127 грн.

Черновицкая область — от 99 до 124 грн.

Черниговская область — от 95 до 120 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота в Украине. Это довольно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.