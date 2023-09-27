Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 27 серпня 2023

Брухт нержавіючої сталі. Фото: www.mandmrecycling.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це сплав заліза, хрому та інших металів, який має високу корозійну стійкість. Це означає, що вона не іржавіє і не окислюється при контакті з повітрям, водою чи іншими агресивними речовинами. Завдяки цим властивостям нержавіюча сталь є одним із найпопулярніших матеріалів у світі. Вона використовується у широкому спектрі застосувань, від побутової техніки до будівництва. А ще нержавійку можна переробляти. Це означає, що при здаванні цього металу у пункти прийому вторсировини можна отримати прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у вересні.

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Цікаві факти про сталь

Якщо залізо поєднати з вуглецем, переробленою сталлю і невеликою кількістю інших елементів — ми отримаємо сталь — матеріал, що набагато міцніший за залізо. Сталь може бути в 1000 разів міцнішою звичайного заліза.

Сталь — це сплав заліза і вуглецю, що містить менше 2% вуглецю, 1% марганцю і невелику кількість кремнію, фосфору, сірки та кисню. Нержавіюча сталь — це сталевий сплав із вмістом хрому не менше 10,5%.

Залізо є четвертим за поширеністю елементом у земній корі після кисню (46%), кремнію (28%) та алюмінію (8%).

Археологічна знахідка, знайдена на Кіпрі, свідчить про те, що ще в 11 столітті до нашої ери майстри виготовляли ножі із загартованої сталі.

Одна з ранніх згадок про обробку сталі належить грецькому історику Геродоту, де йдеться про чашу, інкрустовану сталлю від Глава Хіоського (був грецьким скульптором по металу) в 7 віці до н.е.

"Велика чаша з чистого срібла з незвичайно інкрустованим сталевим підносом. Її зробив Главк, хіанець, людина, яка першою винайшла мистецтво інкрустації стали", — писав Геродот.

Як найдорожче здати нержавіючу сталь на брухт

Вартість нержавіючої сталі залежить від різних факторів та характеристик, які можна визначити ще до продажу металобрухту. Високолегована сталь зазвичай є більш дорогою порівняно зі слаболегованою сталлю, і це пояснюється тим, що високолегована сталь містить більшу кількість легуючих елементів, таких як хром, нікель, молібден і ванадій. Ці елементи надають стали додаткові характеристики, такі як стійкість до корозії та підвищену міцність, що підвищує її вартість.

При здачі сталі можна визначити її якість, звернувши увагу на такі ознаки:

На 100% нержавіючої сталі колір не зміниться і не з'явиться жовті плями, коли на неї потрапить вода.

На високолегованій сталі не повинно залишатися слідів від розчину солі.

Слаболегована сталь слабко магнітиться, у той час як високолегована сталь зовсім не має магнітних властивостей.

Короткі та прямі іскри при обробці сталі вказують на її високу якість.

Однією з найпопулярніших марок нержавіючої сталі є А2, яка широко використовується у виробництві різних кухонних предметів. Сталь марки А2 є високолегованою. Вона містить понад 12% хрому, що надає їй високої корозійної стійкості.

Металобрухт із нержавіючої сталі, що містить нікель, зазвичай ділиться на дві групи. Перша група містить від 2 до 5% нікелю і включає, в основному, сантехнічні відходи. Друга група включає жаростійкі метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, вміст нікелю в яких становить близько 12%.

Щоб одержати найкращу ціну за нержавіючу сталь, рекомендується провести попередню підготовку матеріалу. Важливо класифікувати брухт за типом та маркою нержавіючої сталі.

Крім того, необхідно очистити матеріал від бруду, пластику та інших домішок. Стан брухту безпосередньо впливає його вартість, тому ретельна підготовка нержавіючої сталі перед її здаванням може значно підвищити її цінність.

Якщо ви маєте можливість, заздалегідь зважте свій лом перед відвідуванням пункту прийому. Це допоможе вам точно визначити, яку ціну ви можете очікувати, і уникнути непорозумінь.

Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні

Середні ціни по областям України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Конечно, используя весь ряд цифр от -5 до +5 гривен, обновленный список будет выглядеть так:

Київська область — від 30 до 40 грн

Вінницька область — від 33 до 37 грн

Дніпропетровська область — від 37 до 42 грн

Житомирська область — від 34 до 39 грн

Закарпатська область — від 35 до 40 грн

Запорізька область — від 35 до 55 грн

Івано-Франківська область — від 40 до 49 грн

Кіровоградська область — від 32 до 36 грн

Львівська область — від 30 до 37 грн

Миколаївська область — від 30 до 45 грн

Одеська область — від 25 до 35 грн

Полтавська область — від 40 до 60 грн

Сумська область — від 40 до 52 грн

Тернопільська область — від 30 до 37 грн

Харківська область — від 30 до 50 грн

Хмельницька область — від 25 до 31 грн

Черкаська область — від 30 до 45 грн

Чернівецька область — від 24 до 34 грн

Чернігівська область — від 20 до 35 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.