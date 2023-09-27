Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 27 августа 2023

Лом нержавеющей стали. Фото: www.mandmrecycling.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это сплав железа, хрома и других металлов, обладающий высокой коррозионной стойкостью. Это означает, что она не ржавеет и не окисляется при контакте с воздухом, водой или другими агрессивными веществами. Благодаря этим свойствам нержавеющая сталь является одним из популярнейших материалов в мире. Она используется в широком спектре приложений, от бытовой техники до строительства. А еще нержавейку можно перерабатывать. Это означает, что при сдаче этого металла в пункты приема вторсырья можно получить прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в сентябре.

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Интересные факты о стали

Если железо соединить с углеродом, переработанной сталью и небольшим количеством других элементов — мы получим сталь — материал, который намного прочнее железа. Сталь может быть в 1000 раз крепче обычного железа.

Сталь – это сплав железа и углерода, содержащий менее 2% углерода, 1% марганца и небольшое количество кремния, фосфора, серы и кислорода. Нержавеющая сталь – это стальной сплав с содержанием хрома не менее 10,5%.

Железо является четвертым по распространенности элементом в земной коре после кислорода (46%), кремния (28%) и алюминия (8%).

Археологическая находка, найденная на Кипре, свидетельствует о том, что еще в 11 веке до нашей эры мастера изготовляли ножи из закаленной стали.

Одно из ранних упоминаний об обработке стали принадлежит греческому историку Геродоту, где речь идет о чаше, инкрустированной сталью от Глава Хиосского (бывшего греческим скульптором по металлу) в 7 веке до н.э.

"Большая чаша из чистого серебра с необычно инкрустированным стальным подносом. Ее сделал Главк, хианец, человек, первым изобретший искусство инкрустации стали" , — писал Геродот.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на лом

Стоимость нержавеющей стали зависит от различных факторов и характеристик, которые можно определить еще до продажи металлолома. Высоколегированная сталь обычно более дорога по сравнению со слаболегированной сталью, и это объясняется тем, что высоколегированная сталь содержит большее количество легирующих элементов, таких как хром, никель, молибден и ванадий. Эти элементы придают стали дополнительные характеристики, такие как стойкость к коррозии и повышенную прочность, что повышает ее стоимость.

При сдаче стали можно определить ее качество, обратив внимание на следующие признаки:

На 100% нержавеющей стали цвет не изменится и не появятся желтые пятна, когда на нее попадет вода.

На высоколегированной стали не должны оставаться следы от раствора соли.

Слаболегированная сталь слабо магнитится, в то время как высоколегированная сталь совсем не обладает магнитными свойствами.

Короткие и прямые искры при обработке стали указывают на ее высокое качество.

Одной из популярнейших марок нержавеющей стали является А2, которая широко используется в производстве различных кухонных предметов. Сталь марки А2 высоколегирована. Она содержит более 12% хрома, что придает ей высокую коррозионную стойкость.

Металлолом из нержавеющей стали, содержащий никель, обычно делится на две группы. Первая группа содержит от 2 до 5% никеля и включает в основном сантехнические отходы. Вторая группа включает жаростойкие металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержание никеля в которых составляет около 12%.

Чтобы получить лучшую цену нержавеющей стали, рекомендуется провести предварительную подготовку материала. Важно классифицировать лом по типу и марке нержавеющей стали.

Кроме того, необходимо очистить материал от грязи, пластика и других примесей. Состояние лома непосредственно влияет на его стоимость, поэтому тщательная подготовка нержавеющей стали перед ее сдачей может значительно повысить ее ценность.

Если у вас есть возможность, заранее взвесьте свой лом перед посещением пункта приема. Это поможет вам точно определить, какую цену вы можете ожидать и избежать недоразумений.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Конечно, используя весь ряд цифр от -5 до +5 гривен, обновленный список будет выглядеть так:

Киевская область — от 30 до 40 грн

Винницкая область — от 33 до 37 грн

Днепропетровская область — от 37 до 42 грн

Житомирская область — от 34 до 39 грн

Закарпатская область — от 35 до 40 грн

Запорожская область — от 35 до 55 грн

Ивано-Франковская область — от 40 до 49 грн

Кировоградская область — от 32 до 36 грн

Львовская область — от 30 до 37 грн

Николаевская область — от 30 до 45 грн

Одесская область — от 25 до 35 грн

Полтавская область — от 40 до 60 грн

Сумская область — от 40 до 52 грн

Тернопольская область — от 30 до 37 грн

Харьковская область — от 30 до 50 грн

Хмельницкая область — от 25 до 31 грн

Черкасская область — от 30 до 45 грн

Черновицкая область — от 24 до 34 грн

Черниговская область — от 20 до 35 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

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