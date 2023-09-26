Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 26 вересня 2023

Ціни на латунь у вересні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні
Латунь — це сплав міді та цинку, який можна легко розплавити та переплавити у новий сплав. Це допомагає зберегти природні ресурси, скоротити забруднення навколишнього середовища та заробити трохи додаткових грошей. Латунь — це досить дорогий сплав, тому що має у своєму складі мідь. Чим більше міді є ньому, тим вищою є ціна латуні.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.
Цікаві факти про латунь
Латунь — це універсальний матеріал, який має безліч цінних властивостей, що робить його затребуваним у різних галузях промисловості та виробництва. Цей сплав використовується у машино- та суднобудуванні, сантехніці, ювелірній справі, у виробництві музичних інструментів, годинників, електроустаткування, а також інших виробів.
Латунь є дуже цінним матеріалом у Африці. Вона використовується для виготовлення різних предметів мистецтва, прикрас та ритуальних предметів.
Марки латуні Л62 і Л68 часто використовуються як навчальний матеріал для ювелірів-початківців. Вони мають схожі механічні властивості із золотом 583-ї проби. Це дозволяє ювелірам-початківцям вчитися основам паяння і лиття.
В армійській та цивільній зброї використовуються патрони з повністю латунною гільзою. В армійській зброї латунні гільзи використовуються в основному для боєприпасів з високим тиском, таких як набої для штурмових гвинтівок і снайперських гвинтівок. Ці боєприпаси вимагають більш міцних гільз, щоб витримувати високий тиск під час пострілу.
Усі серійні запальнички Zippo виготовляються з латуні, що має золотистий колір. Сталевий колір утворюється в процесі гальванізації, при якому на поверхню латуні наноситься шар нікелю або хрому.
Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини
Знання як відрізнити латунь від міді може бути корисним для попередньої оцінки вартості цих металів. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав міді з іншими металами, такими як олово чи марганець.
Через цю різницю мідь має вищу ринкову вартість, і ціна її у пунктах прийому металобрухту зазвичай вища, ніж латуні. Тим не менш, ціни на латунь також можуть бути привабливими — це кольоровий метал, який коштує значно дорожче за чермет.
Існує кілька методів, які допоможуть вам відрізнити мідь від латуні:
- Очистіть метали від забруднень та іржі. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий колір, тоді як латунь має жовтий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може вказувати на вміст цинку у сплаві.
- Постукайте метал іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук.
- Застосування соляного розчину допоможе відрізнити мідь від латуні. Краплі розчину на міді допоможуть усунути забруднення, тоді як на латуні почне утворюватися білий цинковий оксид.
- Цей спосіб можна використовувати якщо ви точно плануєте здавати метал на переробку. При свердлінні мідь утворює довгу стружку через її м'якість, тоді як латунь утворює дрібну стружку з гострими краями.
- Якщо виріб тонкостінний, його жорсткість може допомогти у визначенні матеріалу. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь кришиться під механічним впливом. Цей метод також корисний, якщо ви плануєте здавати виріб на переробку.
- Іноді можна розпізнати матеріал за призначенням предмета. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латуні через її міцність, а мідь використовується для виробів, що вимагають гнучкості або хорошої теплопровідності.
Щоб отримати найкращу ціну за латунь у пунктах прийому металобрухту, виконайте такі кроки:
- Перевірте латунні вироби на наявність неметалічних компонентів, таких як пластик, гума, дерево та інші. Видаліть їх перед здаванням.
- Якщо на поверхні латуні є накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується їх очистити. Для цього використовуйте щітку, абразивні засоби або спеціальні металеві засоби для чищення.
- Якщо у вас різні типи латуні, класифікуйте їх відповідно до вимог пункту прийому. Розділіть великі та дрібні шматки, стружку та інші форми, щоб спростити процес приймання та визначення ціни.
- Якщо можливо, розріжте великі або довгі деталі латуні на дрібніші частини без втрати якості, щоб покращити їхню придатність для переробки.
Ціни на латунь в Україні
Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
Київська область — від 133 до 142 грн
Вінницька область — від 125 до 137 грн
Волинська область — від 134 до 144 грн
Дніпропетровська область — від 136 до 144 грн
Житомирська область — від 130 до 137 грн
Закарпатська область — від 127 до 134 грн
Запорізька область — від 143 до 153 грн
Івано-Франківська область — від 122 до 132 грн
Кіровоградська область — від 130 до 135 грн
Львівська область — від 122 до 128 грн
Миколаївська область — від 135 до 144 грн
Одеська область — від 145 до 155 грн
Полтавська область — від 137 до 144 грн
Рівненська область — від 131 до 140 грн
Сумська область — від 121 до 135 грн
Тернопільська область — від 121 до 131 грн
Харківська область — від 140 до 150 грн
Хмельницька область — від 125 до 135 грн
Черкаська область — від 124 до 133 грн
Чернівецька область — від 131 до 141 грн
Чернігівська область — від 139 до 155 грн
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.
Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.
Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.