Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 26 вересня 2023

Брухт латуні. Фото: sensorex.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, який можна легко розплавити та переплавити у новий сплав. Це допомагає зберегти природні ресурси, скоротити забруднення навколишнього середовища та заробити трохи додаткових грошей. Латунь — це досить дорогий сплав, тому що має у своєму складі мідь. Чим більше міді є ньому, тим вищою є ціна латуні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це універсальний матеріал, який має безліч цінних властивостей, що робить його затребуваним у різних галузях промисловості та виробництва. Цей сплав використовується у машино- та суднобудуванні, сантехніці, ювелірній справі, у виробництві музичних інструментів, годинників, електроустаткування, а також інших виробів.

Латунь є дуже цінним матеріалом у Африці. Вона використовується для виготовлення різних предметів мистецтва, прикрас та ритуальних предметів.

Марки латуні Л62 і Л68 часто використовуються як навчальний матеріал для ювелірів-початківців. Вони мають схожі механічні властивості із золотом 583-ї проби. Це дозволяє ювелірам-початківцям вчитися основам паяння і лиття.

В армійській та цивільній зброї використовуються патрони з повністю латунною гільзою. В армійській зброї латунні гільзи використовуються в основному для боєприпасів з високим тиском, таких як набої для штурмових гвинтівок і снайперських гвинтівок. Ці боєприпаси вимагають більш міцних гільз, щоб витримувати високий тиск під час пострілу.

Усі серійні запальнички Zippo виготовляються з латуні, що має золотистий колір. Сталевий колір утворюється в процесі гальванізації, при якому на поверхню латуні наноситься шар нікелю або хрому.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Знання як відрізнити латунь від міді може бути корисним для попередньої оцінки вартості цих металів. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав міді з іншими металами, такими як олово чи марганець.

Через цю різницю мідь має вищу ринкову вартість, і ціна її у пунктах прийому металобрухту зазвичай вища, ніж латуні. Тим не менш, ціни на латунь також можуть бути привабливими — це кольоровий метал, який коштує значно дорожче за чермет.

Існує кілька методів, які допоможуть вам відрізнити мідь від латуні:

Очистіть метали від забруднень та іржі. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий колір, тоді як латунь має жовтий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може вказувати на вміст цинку у сплаві. Постукайте метал іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук. Застосування соляного розчину допоможе відрізнити мідь від латуні. Краплі розчину на міді допоможуть усунути забруднення, тоді як на латуні почне утворюватися білий цинковий оксид. Цей спосіб можна використовувати якщо ви точно плануєте здавати метал на переробку. При свердлінні мідь утворює довгу стружку через її м'якість, тоді як латунь утворює дрібну стружку з гострими краями. Якщо виріб тонкостінний, його жорсткість може допомогти у визначенні матеріалу. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь кришиться під механічним впливом. Цей метод також корисний, якщо ви плануєте здавати виріб на переробку. Іноді можна розпізнати матеріал за призначенням предмета. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латуні через її міцність, а мідь використовується для виробів, що вимагають гнучкості або хорошої теплопровідності.

Щоб отримати найкращу ціну за латунь у пунктах прийому металобрухту, виконайте такі кроки:

Перевірте латунні вироби на наявність неметалічних компонентів, таких як пластик, гума, дерево та інші. Видаліть їх перед здаванням.

Якщо на поверхні латуні є накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується їх очистити. Для цього використовуйте щітку, абразивні засоби або спеціальні металеві засоби для чищення.

Якщо у вас різні типи латуні, класифікуйте їх відповідно до вимог пункту прийому. Розділіть великі та дрібні шматки, стружку та інші форми, щоб спростити процес приймання та визначення ціни.

Якщо можливо, розріжте великі або довгі деталі латуні на дрібніші частини без втрати якості, щоб покращити їхню придатність для переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 133 до 142 грн

Вінницька область — від 125 до 137 грн

Волинська область — від 134 до 144 грн

Дніпропетровська область — від 136 до 144 грн

Житомирська область — від 130 до 137 грн

Закарпатська область — від 127 до 134 грн

Запорізька область — від 143 до 153 грн

Івано-Франківська область — від 122 до 132 грн

Кіровоградська область — від 130 до 135 грн

Львівська область — від 122 до 128 грн

Миколаївська область — від 135 до 144 грн

Одеська область — від 145 до 155 грн

Полтавська область — від 137 до 144 грн

Рівненська область — від 131 до 140 грн

Сумська область — від 121 до 135 грн

Тернопільська область — від 121 до 131 грн

Харківська область — від 140 до 150 грн

Хмельницька область — від 125 до 135 грн

Черкаська область — від 124 до 133 грн

Чернівецька область — від 131 до 141 грн

Чернігівська область — від 139 до 155 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.