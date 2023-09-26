Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 26 сентября 2023

Цены на латунь в сентябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине.
Латунь – это сплав меди и цинка, который можно легко расплавить и переплавить в новый сплав. Это помогает сохранить природные ресурсы, сократить загрязнение окружающей среды и заработать немного дополнительных денег. Латунь — это достаточно дорогой сплав, потому что имеет в своем составе медь. Чем больше меди в нем, тем выше цена латуни.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.
Интересные факты о латуне
Латунь — это универсальный материал, обладающий множеством ценных свойств, что делает его востребованным в различных отраслях промышленности и производства. Этот сплав используется в машино- и судостроении, сантехнике, ювелирном деле и производстве музыкальных инструментов, часов, электрооборудования, а также других изделий.
Латунь очень ценится в Африке. Он используется для изготовления различных предметов искусства, украшений и ритуальных предметов.
Марки латуни Л62 и Л68 часто используются как учебный материал для начинающих ювелиров. Они обладают схожими механическими свойствами с золотом 583-й пробы. Это позволяет начинающим ювелирам учиться основам пайки и литья.
В армейском и гражданском оружии используются патроны с полностью латунной гильзой. В армейском оружии латунные гильзы используются в основном для боеприпасов с высоким давлением, таких как патроны для штурмовых винтовок и снайперских винтовок. Эти боеприпасы требуют более крепких гильз, чтобы выдерживать высокое давление во время выстрела.
Все серийные зажигалки Zippo производятся из латуни, имеющей золотистый цвет. Стальной цвет появляется в процессе гальванизации, при котором на поверхность латуни наносится слой никеля либо хрома.
Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья
Знание как отличить латунь от меди может быть полезно для предварительной оценки стоимости этих металлов. Медь является чистым металлом, в то время как латунь – это сплав меди с другими металлами, такими как олово или марганец.
Из-за этой разницы медь имеет более высокую рыночную стоимость, и цена ее в пунктах приема металлолома обычно выше, чем цена латуни. Тем не менее, цены на латунь также могут быть привлекательными – это цветной металл, который стоит значительно дороже черметов.
Существует несколько способов, которые помогут вам отличить медь от латуни:
- Очистите металлы от загрязнений и ржавчины. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый цвет, в то время как латунь имеет желтый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может указывать на содержание цинка в сплаве.
- Постучите по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук.
- Использование соляного раствора поможет отличить медь от латуни. Капли раствора на меди помогут устранить загрязнение, тогда как на латуне начнет образовываться цинковый белый оксид.
- Этот способ можно использовать, если вы точно планируете сдавать металл на переработку. При сверлении медь образует длинную стружку из-за ее мягкости, тогда как латунь образует мелкую стружку с острыми краями.
- Если изделие тонкостенное, его жесткость может помочь в определении материала. Медь будет гнутся, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь крошится под механическим воздействием. Этот метод также полезен, если вы планируете сдавать изделие на переработку.
- Иногда можно распознать материал по назначению предмета. К примеру, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее прочности, а медь используется для изделий, требующих гибкости или хорошей теплопроводности.
Чтобы получить лучшую цену за латунь в пунктах приема металлолома, выполните следующие действия.
- Проверьте латунные изделия на наличие неметаллических компонентов, таких как пластик, резина, дерево и другие. Удалите их перед сдачей.
- Если на поверхности латуни имеется накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется их очистить. Для этого используйте щетку, абразивные или специальные металлические чистящие средства.
- Если у вас разные типы латуни, классифицируйте их в соответствии с требованиями пункта приема. Разделите крупные и мелкие куски, стружку и другие формы, чтобы упростить процесс приемки и определения цены.
- Если возможно, разрежьте большие или длинные детали латуни на более мелкие части без потери качества, чтобы улучшить их пригодность для переработки.
Цены на латунь в Украине.
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 133 до 142 грн
Винницкая область — от 125 до 137 грн
Волынская область — от 134 до 144 грн
Днепропетровская область — от 136 до 144 грн
Житомирская область — от 130 до 137 грн
Закарпатская область — от 127 до 134 грн
Запорожская область — от 143 до 153 грн
Ивано-Франковская область — от 122 до 132 грн
Кировоградская область — от 130 до 135 грн
Львовская область — от 122 до 128 грн
Николаевская область — от 135 до 144 грн
Одесская область — от 145 до 155 грн
Полтавская область — от 137 до 144 грн
Ровенская область — от 131 до 140 грн
Сумская область — от 121 до 135 грн
Тернопольская область — от 121 до 131 грн
Харьковская область — от 140 до 150 грн
Хмельницкая область — от 125 до 135 грн
Черкасская область — от 124 до 133 грн
Черновицкая область — от 131 до 141 грн
Черниговская область — от 139 до 155 грн
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.
Кроме того, мы писали о ценах на черный металл "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.