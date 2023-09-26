Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 26 сентября 2023

Лом латуни. Фото: sensorex.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь – это сплав меди и цинка, который можно легко расплавить и переплавить в новый сплав. Это помогает сохранить природные ресурсы, сократить загрязнение окружающей среды и заработать немного дополнительных денег. Латунь — это достаточно дорогой сплав, потому что имеет в своем составе медь. Чем больше меди в нем, тем выше цена латуни.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это универсальный материал, обладающий множеством ценных свойств, что делает его востребованным в различных отраслях промышленности и производства. Этот сплав используется в машино- и судостроении, сантехнике, ювелирном деле и производстве музыкальных инструментов, часов, электрооборудования, а также других изделий.

Латунь очень ценится в Африке. Он используется для изготовления различных предметов искусства, украшений и ритуальных предметов.

Марки латуни Л62 и Л68 часто используются как учебный материал для начинающих ювелиров. Они обладают схожими механическими свойствами с золотом 583-й пробы. Это позволяет начинающим ювелирам учиться основам пайки и литья.

В армейском и гражданском оружии используются патроны с полностью латунной гильзой. В армейском оружии латунные гильзы используются в основном для боеприпасов с высоким давлением, таких как патроны для штурмовых винтовок и снайперских винтовок. Эти боеприпасы требуют более крепких гильз, чтобы выдерживать высокое давление во время выстрела.

Все серийные зажигалки Zippo производятся из латуни, имеющей золотистый цвет. Стальной цвет появляется в процессе гальванизации, при котором на поверхность латуни наносится слой никеля либо хрома.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Знание как отличить латунь от меди может быть полезно для предварительной оценки стоимости этих металлов. Медь является чистым металлом, в то время как латунь – это сплав меди с другими металлами, такими как олово или марганец.

Из-за этой разницы медь имеет более высокую рыночную стоимость, и цена ее в пунктах приема металлолома обычно выше, чем цена латуни. Тем не менее, цены на латунь также могут быть привлекательными – это цветной металл, который стоит значительно дороже черметов.

Существует несколько способов, которые помогут вам отличить медь от латуни:

Очистите металлы от загрязнений и ржавчины. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый цвет, в то время как латунь имеет желтый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может указывать на содержание цинка в сплаве. Постучите по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук. Использование соляного раствора поможет отличить медь от латуни. Капли раствора на меди помогут устранить загрязнение, тогда как на латуне начнет образовываться цинковый белый оксид. Этот способ можно использовать, если вы точно планируете сдавать металл на переработку. При сверлении медь образует длинную стружку из-за ее мягкости, тогда как латунь образует мелкую стружку с острыми краями. Если изделие тонкостенное, его жесткость может помочь в определении материала. Медь будет гнутся, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь крошится под механическим воздействием. Этот метод также полезен, если вы планируете сдавать изделие на переработку. Иногда можно распознать материал по назначению предмета. К примеру, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее прочности, а медь используется для изделий, требующих гибкости или хорошей теплопроводности.

Чтобы получить лучшую цену за латунь в пунктах приема металлолома, выполните следующие действия.

Проверьте латунные изделия на наличие неметаллических компонентов, таких как пластик, резина, дерево и другие. Удалите их перед сдачей.

Если на поверхности латуни имеется накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется их очистить. Для этого используйте щетку, абразивные или специальные металлические чистящие средства.

Если у вас разные типы латуни, классифицируйте их в соответствии с требованиями пункта приема. Разделите крупные и мелкие куски, стружку и другие формы, чтобы упростить процесс приемки и определения цены.

Если возможно, разрежьте большие или длинные детали латуни на более мелкие части без потери качества, чтобы улучшить их пригодность для переработки.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 133 до 142 грн

Винницкая область — от 125 до 137 грн

Волынская область — от 134 до 144 грн

Днепропетровская область — от 136 до 144 грн

Житомирская область — от 130 до 137 грн

Закарпатская область — от 127 до 134 грн

Запорожская область — от 143 до 153 грн

Ивано-Франковская область — от 122 до 132 грн

Кировоградская область — от 130 до 135 грн

Львовская область — от 122 до 128 грн

Николаевская область — от 135 до 144 грн

Одесская область — от 145 до 155 грн

Полтавская область — от 137 до 144 грн

Ровенская область — от 131 до 140 грн

Сумская область — от 121 до 135 грн

Тернопольская область — от 121 до 131 грн

Харьковская область — от 140 до 150 грн

Хмельницкая область — от 125 до 135 грн

Черкасская область — от 124 до 133 грн

Черновицкая область — от 131 до 141 грн

Черниговская область — от 139 до 155 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.