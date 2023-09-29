Ціна на срібло в Україні станом на 29 вересня

Ціни на дорогоцінні метали в Україні: скільки коштує 1 г срібла у вересні
Срібло — це дорогоцінний метал, який цінується за свою рідкість, універсальність та інвестиційну привабливість. Срібло використовується в різних галузях промисловості, включаючи електроніку, медицину, фототехніку та ювелірну справу. Срібло можна переробляти, і його переробка э важливим джерелом виробництва цього металу. Близько 25% всього срібла, що використовується у світі, надходить із вторинних джерел. Саме тому ломбарди платять непогані гроші за здавання срібних виробів.
Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у вересні.
Цікаві факти про срібло
Тільки близько 20% срібла, яке видобувається у світі, є результатом первинного видобутку. Більшість срібла виходить як побічний продукт при видобутку інших металів, таких як мідь, свинець, цинк і золото. Це пов'язано з тим, що срібло часто зустрічається у природі як домішки інших рудах. При видобутку цих руд також витягується і срібло.
Перу має найбільші запаси срібла у світі, що оцінюються в 120 тисяч тонн. На другому місці знаходиться Польща із запасами 110 тисяч тонн, а на третьому – Австралія із запасами 100 тисяч тонн.
Срібло в давнину завжди асоціювалося з місяцем. Цей метал має білий колір, схожий на колір місячного світла. Слово "срібло" походить від ассірійського слова "сарпу", яке має два значення. Один із них серп, а другий місяць. В ассірійській культурі серп був символом місяця, тому слово "сарпу" використовувалося для позначення обох об'єктів.
Чисте срібло 999 проби занадто м'яке для виготовлення великих предметів, тому його зазвичай сплавляють з міддю, щоб надати міцності і зберегти пластичність і красу благородного металу.
Срібло 925 проби містить 92,5% чистого срібла та 7,5% міді. Це співвідношення забезпечує оптимальне поєднання міцності та пластичності. 925 проба срібла називається срібним стандартом, і вона є найбільш поширеною у світі.
Як правильно здавати срібло в ломбард
В Україні найпростіше принести непотрібні срібні вироби на продаж або як заставу в ломбарди. Для здачі срібла в ломбард вам потрібно буде надати лише ваш паспорт. Крім того, вам потрібно бути повнолітнім, а також прийти до установи в тверезому і адекватном стані.
Працівникі лобмардів також рекомендують мати з собою мобільний телефон. Його дані будуть вказані в договорі, а паспортні дані будуть внесені під час оформлення застави.
Крім того, для більш успішного здавання срібла в ломбард потрібно виконати декілька простих кроків:
- Перед здачею срібного виробу на оцінку, рекомендується провести попередній розрахунок його вартості. Цей можна зробити у спеціальному розділі на сайті ломбарду Так ви визначите яку суму очікувати.
- Очистіть срібні вироби від пилу та бруду м'якою щіткою або ганчіркою, щоб не пошкодити вироби. Плями або окиснення можна спеціальні засоби для чищення дорогоцінних металів.
- Уважно огляньте кожен виріб і за можливістю та сфотографуйте його з різних боків. Це govдопоможе вам уникнути непорозумінь зі співробітниками ломбарду.
- Перед тим як йти в ломбард, дізнайтесь актуальні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам розуміти скільки чекати за свої речі.
- Якщо у вас є упаковки, сертифікати або документи, що підтверджують вартість чи справжність виробів, не забудьте взяти їх із собою.
- Спробуйте відвідати кілька ломбардів, щоб порівняти умови та пропозиції. Ви завжди можете обрати найвигіднішу пропозицію.
Ціни на срібло в Україні
Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:
Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 26,54 грн/г.
Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, — 25,21 грн/г.
Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:
375 проба: 9,45 грн/г.
500 проба: 12,61 грн/г.
750 проба: 18,91 грн/г.
800 проба: 20,17 грн/г.
830 проба: 20,92 грн/г.
875 проба: 22,06 грн/г.
900 проба: 22,69 грн/г.
916 проба: 23,09 грн/г.
925 проба: 23,32 грн/г.
960 проба: 24,20 грн/г.
999 проба: 25,18 грн/г.
999,9 проба: 25,21 грн/г.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
500/750 проба: 16,73 грн/г.
875 проба: 27,97 грн/г.
916 проба: 31,91 грн/г.
925 проба: 32,34 грн/г.
999 проба: 35,53 грн/г.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, бронзи та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.
Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота в Україні. Це досить дорогий метал, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.
Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.