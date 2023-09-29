Ціна на срібло в Україні станом на 29 вересня

Cрібні вироби на дівчині. Фото: pibig.info

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло — це дорогоцінний метал, який цінується за свою рідкість, універсальність та інвестиційну привабливість. Срібло використовується в різних галузях промисловості, включаючи електроніку, медицину, фототехніку та ювелірну справу. Срібло можна переробляти, і його переробка э важливим джерелом виробництва цього металу. Близько 25% всього срібла, що використовується у світі, надходить із вторинних джерел. Саме тому ломбарди платять непогані гроші за здавання срібних виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у вересні.

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Цікаві факти про срібло

Тільки близько 20% срібла, яке видобувається у світі, є результатом первинного видобутку. Більшість срібла виходить як побічний продукт при видобутку інших металів, таких як мідь, свинець, цинк і золото. Це пов'язано з тим, що срібло часто зустрічається у природі як домішки інших рудах. При видобутку цих руд також витягується і срібло.

Перу має найбільші запаси срібла у світі, що оцінюються в 120 тисяч тонн. На другому місці знаходиться Польща із запасами 110 тисяч тонн, а на третьому – Австралія із запасами 100 тисяч тонн.

Срібло в давнину завжди асоціювалося з місяцем. Цей метал має білий колір, схожий на колір місячного світла. Слово "срібло" походить від ассірійського слова "сарпу", яке має два значення. Один із них серп, а другий місяць. В ассірійській культурі серп був символом місяця, тому слово "сарпу" використовувалося для позначення обох об'єктів.

Чисте срібло 999 проби занадто м'яке для виготовлення великих предметів, тому його зазвичай сплавляють з міддю, щоб надати міцності і зберегти пластичність і красу благородного металу.

Срібло 925 проби містить 92,5% чистого срібла та 7,5% міді. Це співвідношення забезпечує оптимальне поєднання міцності та пластичності. 925 проба срібла називається срібним стандартом, і вона є найбільш поширеною у світі.

Як правильно здавати срібло в ломбард

В Україні найпростіше принести непотрібні срібні вироби на продаж або як заставу в ломбарди. Для здачі срібла в ломбард вам потрібно буде надати лише ваш паспорт. Крім того, вам потрібно бути повнолітнім, а також прийти до установи в тверезому і адекватном стані.

Працівникі лобмардів також рекомендують мати з собою мобільний телефон. Його дані будуть вказані в договорі, а паспортні дані будуть внесені під час оформлення застави.

Крім того, для більш успішного здавання срібла в ломбард потрібно виконати декілька простих кроків:

Перед здачею срібного виробу на оцінку, рекомендується провести попередній розрахунок його вартості. Цей можна зробити у спеціальному розділі на сайті ломбарду Так ви визначите яку суму очікувати.

Очистіть срібні вироби від пилу та бруду м'якою щіткою або ганчіркою, щоб не пошкодити вироби. Плями або окиснення можна спеціальні засоби для чищення дорогоцінних металів.

Уважно огляньте кожен виріб і за можливістю та сфотографуйте його з різних боків. Це govдопоможе вам уникнути непорозумінь зі співробітниками ломбарду.

Перед тим як йти в ломбард, дізнайтесь актуальні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам розуміти скільки чекати за свої речі.

Якщо у вас є упаковки, сертифікати або документи, що підтверджують вартість чи справжність виробів, не забудьте взяти їх із собою.

Спробуйте відвідати кілька ломбардів, щоб порівняти умови та пропозиції. Ви завжди можете обрати найвигіднішу пропозицію.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 26,54 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, — 25,21 грн/г.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,45 грн/г.

500 проба: 12,61 грн/г.

750 проба: 18,91 грн/г.

800 проба: 20,17 грн/г.

830 проба: 20,92 грн/г.

875 проба: 22,06 грн/г.

900 проба: 22,69 грн/г.

916 проба: 23,09 грн/г.

925 проба: 23,32 грн/г.

960 проба: 24,20 грн/г.

999 проба: 25,18 грн/г.

999,9 проба: 25,21 грн/г.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

500/750 проба: 16,73 грн/г.

875 проба: 27,97 грн/г.

916 проба: 31,91 грн/г.

925 проба: 32,34 грн/г.

999 проба: 35,53 грн/г.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, бронзи та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота в Україні. Це досить дорогий метал, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.