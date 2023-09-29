Цена на серебро в Украине на 29 сентября

Серебряные поделки на девушке. Фото: pibig.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро – это драгоценный металл, который ценится за свою редкость, универсальность и инвестиционную привлекательность. Серебро используется в разных отраслях промышленности, включая электронику, медицину, фототехнику и ювелирное дело. Серебро можно перерабатывать, и его переработка является важным источником производства этого металла. Около 25% всего используемого в мире серебра поступает из вторичных источников. Именно поэтому ломбарды платят неплохие деньги за сдачу серебряных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в сентябре.

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Интересные факты о серебре

Только около 20% добываемого в мире серебра является результатом первичной добычи. Большинство серебра выходит как побочный продукт при добыче других металлов, таких как медь, свинец, цинк и золото. Это связано с тем, что серебро часто встречается в природе как примеси других руд. При добыче этих руд также извлекается и серебро.

Перу имеет самые большие запасы серебра в мире, которые оцениваются в 120 тысяч тонн. На втором месте находится Польша с запасами в 110 тысяч тонн, а на третьем – Австралия с запасами в 100 тысяч тонн.

Серебро в древности всегда ассоциировалось с луной. Этот металл имеет белый цвет, похожий на цвет лунного света. Слово "серебро" происходит от ассирийского слова "сарпа", имеющего два значения. Один из них – серп, а второй месяц. В ассирийской культуре серп был символом луны, поэтому слово "сарпа" использовалось для обозначения обоих объектов.

Чистое серебро 999 пробы слишком мягкое для изготовления больших предметов, поэтому его обычно сплавляют с медью, чтобы придать прочность и сохранить пластичность и красоту благородного металла.

Серебро 925 пробы содержит 92,5% серебра и 7,5% меди. Это соотношение обеспечивает оптимальное сочетание прочности и пластичности. 925 проба серебра называется серебряным стандартом, и она наиболее распространена в мире.

Как правильно сдавать серебро в ломбард

В Украине проще всего принести ненужные серебряные изделия на продажу или как залог в ломбарды. Для сдачи серебра в ломбард вам потребуется предоставить только ваш паспорт. Кроме того, вам нужно быть совершеннолетним, а также прийти в заведение в трезвом и адекватном состоянии.

Работники лобмардов также рекомендуют иметь с собой мобильный телефон. Его данные будут указаны в договоре, а паспортные данные будут внесены при оформлении залога.

Кроме того, для более успешной сдачи серебра в ломбард нужно выполнить несколько простых шагов:

Перед сдачей серебряного изделия на оценку рекомендуется произвести предварительный расчет его стоимости. Это можно сделать в специальном разделе на сайте ломбарда. Так вы определите какую сумму ожидать.

Очистите серебряные изделия от пыли и грязи мягкой щеткой или тряпкой, чтобы не повредить изделия. Пятнами или окислениями можно специальные средства для чистки драгоценных металлов.

Внимательно осмотрите каждое изделие и по возможности и сфотографируйте его с разных сторон. Это gov поможет вам избежать недоразумений с сотрудниками ломбарда.

Перед тем как идти в ломбард, узнайте актуальные цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам понимать, сколько ждать за свои вещи.

Если у вас есть упаковки, сертификаты или документы, подтверждающие стоимость или подлинность изделий, не забудьте взять их с собой.

Попытайтесь посетить несколько ломбардов, чтобы сравнить условия и предложения. Вы всегда можете выбрать самое выгодное предложение.

Цены на серебро в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины :

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 26,54 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов, — 25,21 грн/ч.

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины :

375 проба: 9,45 грн/ч.

500 проба: 12,61 грн/ч.

750 проба: 18,91 грн/ч.

800 проба: 20,17 грн/ч.

830 проба: 20,92 грн/ч.

875 проба: 22,06 грн/ч.

900 проба: 22,69 грн/ч.

916 проба: 23,09 грн/ч.

925 проба: 23,32 грн/ч.

960 проба: 24,20 грн/ч.

999 проба: 25,18 грн/ч.

999,9 проба: 25,21 грн/ч.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

500/750 проба: 16,73 грн/ч.

875 проба: 27,97 грн/ч.

916 проба: 31,91 грн/ч.

925 проба: 32,34 грн/ч.

999 проба: 35,53 грн/ч.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, бронзы и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота в Украине. Это довольно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.