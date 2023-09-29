Цена на серебро в Украине на 29 сентября

Цены на драгоценные металлы в Украине: сколько стоит 1 г серебра в сентябре
Серебро – это драгоценный металл, который ценится за свою редкость, универсальность и инвестиционную привлекательность. Серебро используется в разных отраслях промышленности, включая электронику, медицину, фототехнику и ювелирное дело. Серебро можно перерабатывать, и его переработка является важным источником производства этого металла. Около 25% всего используемого в мире серебра поступает из вторичных источников. Именно поэтому ломбарды платят неплохие деньги за сдачу серебряных изделий.
Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в сентябре.
Интересные факты о серебре
Только около 20% добываемого в мире серебра является результатом первичной добычи. Большинство серебра выходит как побочный продукт при добыче других металлов, таких как медь, свинец, цинк и золото. Это связано с тем, что серебро часто встречается в природе как примеси других руд. При добыче этих руд также извлекается и серебро.
Перу имеет самые большие запасы серебра в мире, которые оцениваются в 120 тысяч тонн. На втором месте находится Польша с запасами в 110 тысяч тонн, а на третьем – Австралия с запасами в 100 тысяч тонн.
Серебро в древности всегда ассоциировалось с луной. Этот металл имеет белый цвет, похожий на цвет лунного света. Слово "серебро" происходит от ассирийского слова "сарпа", имеющего два значения. Один из них – серп, а второй месяц. В ассирийской культуре серп был символом луны, поэтому слово "сарпа" использовалось для обозначения обоих объектов.
Чистое серебро 999 пробы слишком мягкое для изготовления больших предметов, поэтому его обычно сплавляют с медью, чтобы придать прочность и сохранить пластичность и красоту благородного металла.
Серебро 925 пробы содержит 92,5% серебра и 7,5% меди. Это соотношение обеспечивает оптимальное сочетание прочности и пластичности. 925 проба серебра называется серебряным стандартом, и она наиболее распространена в мире.
Как правильно сдавать серебро в ломбард
В Украине проще всего принести ненужные серебряные изделия на продажу или как залог в ломбарды. Для сдачи серебра в ломбард вам потребуется предоставить только ваш паспорт. Кроме того, вам нужно быть совершеннолетним, а также прийти в заведение в трезвом и адекватном состоянии.
Работники лобмардов также рекомендуют иметь с собой мобильный телефон. Его данные будут указаны в договоре, а паспортные данные будут внесены при оформлении залога.
Кроме того, для более успешной сдачи серебра в ломбард нужно выполнить несколько простых шагов:
- Перед сдачей серебряного изделия на оценку рекомендуется произвести предварительный расчет его стоимости. Это можно сделать в специальном разделе на сайте ломбарда. Так вы определите какую сумму ожидать.
- Очистите серебряные изделия от пыли и грязи мягкой щеткой или тряпкой, чтобы не повредить изделия. Пятнами или окислениями можно специальные средства для чистки драгоценных металлов.
- Внимательно осмотрите каждое изделие и по возможности и сфотографируйте его с разных сторон. Это gov поможет вам избежать недоразумений с сотрудниками ломбарда.
- Перед тем как идти в ломбард, узнайте актуальные цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам понимать, сколько ждать за свои вещи.
- Если у вас есть упаковки, сертификаты или документы, подтверждающие стоимость или подлинность изделий, не забудьте взять их с собой.
- Попытайтесь посетить несколько ломбардов, чтобы сравнить условия и предложения. Вы всегда можете выбрать самое выгодное предложение.
Цены на серебро в Украине.
Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины :
Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 26,54 грн/ч.
Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов, — 25,21 грн/ч.
Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины :
375 проба: 9,45 грн/ч.
500 проба: 12,61 грн/ч.
750 проба: 18,91 грн/ч.
800 проба: 20,17 грн/ч.
830 проба: 20,92 грн/ч.
875 проба: 22,06 грн/ч.
900 проба: 22,69 грн/ч.
916 проба: 23,09 грн/ч.
925 проба: 23,32 грн/ч.
960 проба: 24,20 грн/ч.
999 проба: 25,18 грн/ч.
999,9 проба: 25,21 грн/ч.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
500/750 проба: 16,73 грн/ч.
875 проба: 27,97 грн/ч.
916 проба: 31,91 грн/ч.
925 проба: 32,34 грн/ч.
999 проба: 35,53 грн/ч.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, бронзы и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота в Украине. Это довольно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.
Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.