Ціни на брухт чорного металу в Україні 12 жовтня 2023 року

Пункт збору брухту. Фото: kharkov-metallolom.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Брухт розділяється на дві основні категорії: чорний і кольоровий. До чорних металів належать сплави, вироблені на основі заліза. Основними типами чермета є сталь і чавун. Вони застосовуються практично у всіх сферах діяльності, тому користуються попитом на ринку вторинної сировини.

Їх переробка дозволяє підприємствам заощадити бюджет і спростити процес виготовлення продукції.

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Здаючи лом чорних металів на повторну переробку, ви можете заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на середину жовтня.

Що то є — чорні метали, і для чого вони потрібні

Сплави заліза відрізняються різноманітністю процентного співвідношення складу. Марка впливає на якісні характеристики і властивості виробів. Чермет класифікується за трьома основними критеріями:

відсоток вмісту вуглецю;

наявність легуючих речовин;

параметри і властивості.

Приблизно 90% металевих виробів виготовляються на основі сталі або чавуну. Обидва склади вуглецеві. Відсоток вмісту вуглецю впливає на міцність виробу, тому брухт розділяється на класи.

Додавання до складу цинку, хрому або інших елементів дозволяє підвищити стійкість матеріалу до корозії, збільшити міцність, пластичність та інші характеристики.

Вартість брухту на ринку залежить від марки і класу металевих виробів. Найбільш високу ціну має легована сталь.

Поділ ґрунтується на складі і допустимих цілях застосування. Крім кількості вуглецю, враховується відсоток вмісту інших речовин. Сьогодні чорний метал представлений на ринку такими видами:

Чавун. Буває побутовим, господарським і промисловим. Останній використовується для виробництва міцних металоконструкцій, перші два — для виготовлення деталей і продукції з унікальними властивостями. Вони поділяються на чотири типи: білий (стандартний вуглецевий); сірий (з графітом глобулярної форми); ковкий (м’який і в’язкий, призначений для випалу); високоміцний (в складі використовується графіт).

Сірий чавун користується попитом в промисловій сфері. Ковкий і високоміцний є варіаціями сірого чавуну.

Сталь. Найпоширеніший метал, широко використовуваний в сфері будівництва. Його застосовують для виготовлення металоконструкцій, деталей та побутових виробів. Вуглецева легована сталь забезпечує високу міцність і довговічність споруд.

Також легована сталь представлена мідними, магнітними, цинковими і іншими видами сплавів. Типи і співвідношення речовин вказується в маркуванні. Букви говорять про тип речовини в складі, а цифри вказують процентне співвідношення.

Як правильно здавати брухт

Якщо у вас є намір здати брухт, зверніть увагу на такі важливі моменти:

Розділіть брухт на чорні та кольорові метали. Кольорові метали коштують значно дорожче у пунктах приймання брухту, тож їх краще здати окремо.

Відокремте неіржавну сталь від вуглецевої, оскільки неіржавна сталь цінніша.

Розберіть складні вироби на більш прості.

Очистіть брухт від іржі та інших домішок, а також видаліть неметалеві компоненти, якщо такі є.

По можливості розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб полегшити їхню переробку.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни 1 кг брухту чорних металів по областях України (згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту та залежно від виду і стану брухту):

Київська область — від 2 грн до 5,2 грн

Вінницька область — від 2 грн до 4,3 грн

Дніпропетровська область — від 3 грн до 5 грн

Житомирська область — від 3,3 грн до 4,8 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 2,5 грн до 5,3 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 2,5 грн до 5 грн

Львівська область — від 2 грн до 5,5 грн

Миколаївська область — від 2 грн до 4,6 грн

Одеська область — від 3 грн до 6 грн

Полтавська область — від 2,3 грн до 5 грн

Сумська область — від 2 грн до 4 грн

Тернопільська область — від 2,5 грн до 4,5 грн

Харківська область — від 3 грн до 5,8 грн

Хмельницька область — від 2,7 грн до 4,1 грн

Черкаська область — від 2 грн до 5 грн

Чернівецька область — від 3,1 грн до 5,5 грн

Чернігівська область — від 2,4 грн до 4,8 грн

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про те, скільки в Україні коштує брухт золота, срібла, нержавіючої сталі і навіть бронзи. Також ми писали про те, скільки платять в пунктах збору вторинної сировини за брухт латуні, алюмінію та міді.

