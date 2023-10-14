Цены на металлолом черного металла в Украине 12 октября 2023 года

Пункт сбора металлолома. Фото: kharkov-metallolom.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлолом разделяется на две основные категории: черный и цветной. К черным металлам относятся сплавы, производимые на основе железа. Основными типами чермета являются сталь и чугун. Они используются фактически во всех сферах деятельности, поэтому пользуются спросом на рынке вторичного сырья.

Их переработка позволяет предприятиям сэкономить бюджет и упростить процесс производства продукции.

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Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на середину октября.

Что это такое — черные металлы, и для чего они нужны

Сплавы железа отличаются разнообразием процентного соотношения состава. Марка оказывает влияние на качественные характеристики и свойства изделий. Чермет классифицируется по трем основным критериям:

процент содержания углерода;

наличие легирующих веществ;

параметры и свойства

Приблизительно 90% производимых металлических изделий изготавливаются на основе стали или чугуна. Оба состава — углеродные. Процент содержания углерода влияет на прочность изделия, поэтому металлолом разделяется на классы.

Добавление в состав цинка, хрома или других элементов позволяет повысить стойкость к коррозии, увеличить прочность, пластичность и другие характеристики.

Стоимость лома на рынке зависит от марки и класса металлических изделий. Наиболее высокую цену имеет легированная сталь.

Разделение основывается на составе и допустимых целях применения. Кроме количества углерода учитывается процент содержания других веществ. Сегодня черный металл представлен на рынке следующими видами:

Чугун. Бывает бытовым, хозяйственным и промышленным. Последний используется для производства прочных металлоконструкций, первые два — для изготовления деталей и продукции с уникальными свойствами. Они делятся на четыре типа: белый (стандартный углеродный); серый (с графитом глобулярной формы); ковкий (мягкий и вязкий, предназначенный для обжига); высокопрочный (в составе используется графит).

Серый чугун пользуется спросом в промышленной сфере. Кованый и высокопрочный являются вариациями серого чугуна.

Сталь. Наиболее распространенный металл, широко используемый в сфере строительства. Его используют для производства металлоконструкций, деталей и бытовых изделий. Углеродистая легированная сталь обеспечивает высокую прочность и долговечность сооружений.

Также легированная сталь представлена медными, магнитными, цинковыми и другими видами сплавов. Типы и соотношение веществ указывается в маркировке. Буквы говорят о типе вещества в составе, а цифры указывают процентное соотношение.

Как правильно сдавать металлолом

Если у вас есть намерение сдать металлолом, обратите внимание на следующие важные моменты:

Разделите металлолом на черные и цветные металлы. Цветные металлы в пунктах приема металлолома стоят значительно дороже, поэтому их лучше сдать отдельно.

Отделите нержавеющую сталь от углеродистой, так как нержавеющая сталь более ценна.

Разберите сложные изделия на более простые.

Очистите лом от ржавчины и других примесей, а также удалите неметаллические компоненты, если таковые имеются.

По возможности разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы облегчить их переработку.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены 1 кг лома черных металлов по областям Украины (согласно объявлениям пунктов приема металлолома и в зависимости от вида и состояния металлолома):

Киевская область — от 2 грн до 5,2 грн

Винницкая область — от 2 грн до 4,3 грн

Днепропетровская область — от 3 грн до 5 грн

Житомирская область — от 3,3 грн до 4,8 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 2,5 грн до 5,3 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4,5 грн

Кировоградская область — от 2,5 грн до 5 грн

Львовская область — от 2 грн до 5,5 грн

Николаевская область — от 2 грн до 4,6 грн

Одесская область — от 3 грн до 6 грн

Полтавская область — от 2,3 грн до 5 грн

Сумская область — от 2 грн до 4 грн

Тернопольская область — от 2,5 грн до 4,5 грн

Харьковская область — от 3 грн до 5,8 грн

Хмельницкая область — от 2,7 грн до 4,1 грн

Черкасская область — от 2 грн до 5 грн

Черновицкая область — от 3,1 грн до 5,5 грн

Черниговская область — от 2,4 грн до 4,8 грн

Напомним, недавно Новини.LIVE писали о том, сколько в Украине стоит лом золота, серебра, нержавеющей стали и даже бронзы. Также мы писали о том, сколько платят в пунктах сбора вторичного сырья за лом латуни, алюминия и меди.