Ціна за 1 г золота в Україні станом на 22 жовтня 2023

Відливання золота. Фото: ltkcdn.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото є одним із найбільш затребуваних металів у світі. Це пов'язано з його унікальними властивостями, рідкістю та широким спектром застосування. Золото використовується в таких областях, як ювелірна справа, електроніка, медицина та інвестування. Крім того, золото — це один із найдорожчих металів у світі. Його вартість зумовлена великим попитом на цей дорогоцінний метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про золото

Золото є благородним металом, що означає, що воно стійке до корозії та окислення. Однак воно розчиняється в "царській горілці", яка є сумішшю концентрованих азотної та соляної кислот. "Царська горілка" використовується для очищення золота від домішок та для гальванічного покриття золота на інші метали.

Золоті монети перестали карбувати як валюту для обігу лише в 1930-х роках. В цей час більшість країн світу відмовилися від "золотого стандарту", що означало, що їхні валюти більше не були прив'язані до золота. Це призвело до припинення карбування золотих монет.

Золото має високу ковкість, що означає, що його можна легко деформувати без руйнування. Ця властивість обумовлена тим, що атоми золота розташовані в кристалічній решітці з високою густиною упаковки. У 1950-х роках фізики з Массачусетського технологічного інституту виявили, що золото можна витягнути в дріт завширшки всього один атом. Це було зроблено шляхом пропускання золота через невеликий отвір протягом тривалого часу.

Сусальне золото — це найтонші листи золота, які зазвичай використовують у декоративних цілях. Їх товщина може досягати лише 100 нм, що дорівнює 0,00001 сантиметау. Сусальне золото можна витончити настільки, що воно стане напівпрозорим. При цьому світло, що проходить, здаватиметься зеленувато-блакитним, тому що цей метал сильно відбиває жовтий і червоний колір.

Рожеве золото — це сплав золота з міддю. Мідь надає золоту рожевого відтінку. Чим більше міді у сплаві, тим рожевішим буде колір. Рожеве золото часто використовується для виготовлення ювелірних виробів, таких як кільця, сережки та браслети. Воно також використовується в інших виробах, таких як годинник та аксесуари.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка особа, яка досягла повноліття, тобто 18 років, має можливість скористатися послугами ломбарду, де можна взяти позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або просто продати їх.

Звісно, що в ломбардах скуповують золото за ціну, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. До вартості ювелірних виробів у магазинах включаються не лише витрати на матеріали, а й оплата роботи ювеліра, який створив виріб на замовлення.

Ломбарди приймають золоті вироби, що включають коштовне каміння. Тим не менш, при оцінці коштовності враховується лише вага золота, а не каміння та стану прикраси. А от чи є проба на золотому виробі, не так вже і важливо, оскільки співробітники ломбарду проведуть перевірку золота на місці.

Важливо пам'ятати, що в ломбард можна принести майже всі золоті вироби. Є лише деякі винятки, такі як:

Золото у вигляді самородків, пластин, дроту чи деталей.

Елементи зубопротезування.

Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил.

Сусальне золото.

Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.

Золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання.

Ювелірні напівфабрикати.

Перед тим як відвідати ломбард, корисно врахувати такі поради:

Якщо ви хочете отримати більш високу суму за свою прикрасу, повідомте одразу, що ви плануєте продати її, а не закласти. Це може вплинути на оцінку та збільшити суму.

Очистіть золоті вироби від бруду, пилу та інших забруднень, щоб отримати найкращу ціну за них.

Ціни на золото в ломбардах можуть різнитися залежно від його якості та проби, поточних ринкових цін та загальної економічної ситуації. Тому перед ухваленням рішення про продаж рекомендується уважно порівняти пропозиції різних ломбардів.

При здачі золота обов'язково майте при собі паспорт. Це необхідно для підтвердження вашого повноліття (18 років і старше) та реєстрації у спеціальній книзі-реєстрі, яку ведуть співробітники ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2274,21 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2267,39 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2251,47 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 749,74 грн/грам.

375 проба: 844,30 грн/грам.

500 проба: 1125,74 грн/грам.

583 проба: 1312,61 грн/грам.

585 проба: 1317,11 грн/грам.

750 проба: 1688,60 грн/грам.

900 проба: 2026,32 грн/грам.

916 проба: 2062,35 грн/грам.

925 проба: 2156,91 грн/грам.

999 проба: 2249,22 грн/грам.

999,9 проба: 2251,24 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 722 грн/грам.

375 проба: 845,61 грн/грам.

500 проба: 1151,71 грн/грам.

583 проба: 1354,62 грн/грам.

585 проба: 1358,58 грн/грам.

750 проба: 1741,7 грн/грам.

900 проба: 2219,67 грн/грам.

916 проба: 2323,11 грн/грам.

958 проба: 2305,36 грн/грам.

999 проба: 2276,67 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні . Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.