Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 20 жовтня 2023

Відлиття сталі. Фото: izeak.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це універсальний і міцний метал, який використовується в різних галузях. Завдяки своїй корозійній стійкості, довговічності та привабливому вигляду її використовують у будівництві, харчовій сфері, медицині та промисловості. Перероблена нержавіюча сталь має таку ж якість, як і новый метал. Вона може використовуватися для виготовлення будь-яких виробів. Саме тому важливо здавати металобрухт у пункти прийому. Це не тільки дозволить зберегти навколишнє середовище, а й принесе додаткові кошти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про нержавіючу сталь

Нержавіюча сталь — це сплав заліза, стійкий до іржавіння та корозії. Він містить не менше 10,5% хрому і зазвичай нікелю, а також може містити інші елементи, наприклад, вуглець для отримання бажаних властивостей.

Нержавіюча сталь використовується для виготовлення кухонного посуду, столових приладів, хірургічних інструментів, побутової техніки, транспортних засобів, будівельних матеріалів, тощо.

Нержавіюча сталь легко очищається і не схильна до іржі, і вона навіть краще ніж алюміній і мідь у цьому сенсі. Її властивості також можна порівняти зі склом. Через цю легкість у догляді, міцності та стійкості до корозії, нержавіючу сталь широко використовують на фармацевтичних та харчових підприємствах.

Флагшток на будівлі парламенту Австралії в Канберрі є одним із найвищих флагштоків у світі. Його висота становить 140 метрів, а вага – понад 220 метричних тонн. Флагшток виготовлений із нержавіючої сталі марки 316L. Ця марка сталі має високу корозійну стійкість, що робить її ідеальним матеріалом для використання в умовах суворого клімату Австралії. Флагшток було встановлено 1988 року на честь століття Австралії. Він є одним із найвідоміших символів країни.

Зовнішня обшивка модулів та фермова конструкція Міжнародної космічної станції виконані зі сплавів нержавіючої сталі. Крім того компоненти майбутньої американської ракети SLS та структурна оболонка Starship від SpaceX вироблені із нержавіючої сталі.

Як найдорожче здати нержавіючу сталь на брухт

Вартість нержавіючої сталі залежить від кількох факторів, які можна визначити ще до здавання металобрухту. Високолегована сталь зазвичай коштує дорожче, ніж слаболегована. Це тому, що високолегована сталь містить більше спеціальних і більш дорогих елементів, таких як хром, нікель, молібден та ванадій. Ці елементи надають деяким маркам сталі додаткові властивості, такі як стійкість до корозії та більшу міцність..

Під час продажу сталі можна оцінити її якість, звертаючи увагу на такі ознаки:

Якщо це нержавіюча сталь, вона не змінить колір і не металі не з'являться жовті плями, якщо на неї потрапить вода.

На високолегованій сталі не повинні залишатись сліди від сольового розчину.

Слаболегована сталь слабо магнітиться, тоді як високолегована сталь зовсім не має магнітних властивостей.

Короткі та прямі іскри при обробці стали свідчать про її високу якість.

Однією з найпопулярніших марок нержавіючої сталі є А2, яка широко застосовується у виробництві різних кухонних предметів. А2 — це високолегована сталь із більш ніж 12% вмісту хрому, що надає їй високої стійкості до корозії.

Металобрухт із нержавіючої сталі, що містить нікель, зазвичай поділяється на дві категорії. Перша категорія містить від 2 до 5% нікелю і включає в основному сантехнічні відходи. Друга категорія включає жароміцні метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, з вмістом нікелю близько 12%.

Щоб отримати найкращу ціну за нержавіючу сталь, рекомендується заздалегідь підготувати матеріал. Важливо правильно класифікувати брухт за його типом та маркою нержавіючої сталі. Також необхідно очистити матеріал від бруду, пластику та інших домішок.

Стан брухту також безпосередньо впливає на його вартість, тому ретельна підготовка нержавіючої сталі перед продажем може збільшити її вартість. Якщо є можливість, наперед зважте свій лом, щоб точно визначити очікувану ціну і уникнути непорозумінь на пункті прийому вторсировини.

Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні

Середні ціни по областям України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Конечно, используя весь ряд цифр от -5 до +5 гривен, обновленный список будет выглядеть так:

Київська область — від 15 до 37 грн

Вінницька область — від 34 до 40 грн

Дніпропетровська область — від 37 до 42 грн

Житомирська область — від 22 до 37 грн

Закарпатська область — від 25 до 40 грн

Запорізька область — від 35 до 55 грн

Івано-Франківська область — від 40 до 49 грн

Кіровоградська область — від 20 до 32 грн

Львівська область — від 35 до 40 грн

Миколаївська область — від 25 до 30 грн

Одеська область — від 30 до 40 грн

Полтавська область — від 35 до 42 грн

Сумська область — від 22 до 35 грн

Тернопільська область — від 20 до 45 грн

Харківська область — від 37 до 45 грн

Хмельницька область — від 35 до 40 грн

Черкаська область — від 22 до 30 грн

Чернівецька область — від 30 до 40 грн

Чернігівська область — від 16 до 30 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.