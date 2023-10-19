Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 19 жовтня 2023

Гаряче штампування металу. Фото: made-in-china.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, іноді з додаванням інших елементів, таких як олово, нікель, свинець, марганець, залізо та інші. Цей кольоровий метал широко використовується в різних галузях промисловості, включаючи: будівництво, машинобудування, електротехніку та ювелірну справу. Переробка латуні є екологічно безпечним способом утилізації цього матеріалу. Під час переробки латуні не утворюються шкідливі викиди чи відходи, а сам метал може бути використаний повторно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це дуже стародавній метал, який був відомий ще в Стародавньому Єгипті та Стародавній Греції. В Англії латунь була вперше отримана шляхом сплавлення міді з металевим цинком, цей метод 13 липня 1781 запатентував Джеймс Емерсон

У Стародавньому Римі латунь називалася оріхалк (aurichalcum), що у перекладі означало "золотомідь". Таку назву оріхалк отримав через колір сплаву, дуже схожий на колір золота.

В наші дні Латунь широко використовується у виробах, де потрібна стійкість до корозії та тертя, наприклад, у замках, петлях, шестернях, підшипниках, гільзах для боєприпасів, застібках-блискавках, сантехніці, шлангових муфтах, клапанах, тощо.

Сьогодні майже 90% усіх латунних сплавів переробляються. Оскільки латунь не є феромагнітною (не магнітиться), брухт чорних металів можна відокремити від неї, провівши потужним магнітом. Латунний брухт плавиться і переробляється в заготовки, яким пресуванням надається бажана форма та розмір.

Висока пластичність і оброблюваність, відносно хороша стійкість до корозії, що притаманні цьому металу, а також гарні акустичні властивості зробили латунь популярним металом для виготовлення музичних інструментів, насамперед духових.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Латунь та мідь — це дуже схожі металли. Знання методів відрізнення латуні від міді може стати в нагоді при оцінці металів, які ви збираєтеся здати. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав міді з іншими металами, такими як олово, цинк або марганець.

Через цю відмінність мідь зазвичай має вищу ринкову вартість, і вартість міді у пунктах прийому вторинної сировини також завжди вища, ніж вартість латуні. Тим не менш, ціни на латунь також можуть бути привабливими, оскільки це кольоровий метал, який цінується вище за чорні метали.

Існує кілька способів, які допоможуть вам розрізнити мідь та латунь:

Очистіть метали від забруднень та іржі. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий колір, тоді як латунь має жовтуватий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може свідчити про великий вміст цинку у сплаві.

Постукайте по металу іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук.

Використовуйте соляний розчин для розрізнення міді від латуні. Краплі розчину на міді допоможуть усунути забруднення, тоді як на латуні почне утворюватися білий цинковий оксид.

Якщо ви впевнені, що збираєтесь здавати виріб на переробку, проведіть тест на свердління. Мідь утворює довгу стружку через свою м'якість, тоді як латунь утворює дрібну стружку з гострими краями.

Якщо предмет тонкий та гнучкий, його гнучкість може допомогти у визначенні матеріалу. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь може кришитися під механічним впливом.

Іноді можна визначити матеріал за призначенням самого виробу. Наприклад, інструменти часто виготовляють з латуні через її міцність, тоді як мідь використовується для виробів, що вимагають гнучкості або хорошої теплопровідності.

Для максимізації вартості латуні при здаванні цього металу у пункти прийому вторинної сировини, виконайте такі кроки:

Перевірте латунні вироби на наявність неметалічних компонентів, таких як пластик, гума, дерево та інші. Видаліть їх перед здаванням. Таким чином співробітники пункту прийому зможуть більш точно визначити вагу брухту.

Якщо на поверхні латуні є накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується провести очищення. Для цього використовуйте щітку, абразивні матеріали або спеціальні засоби для чищення.

Якщо у вас є різні види латуні, класифікуйте їх відповідно до вимог металобрухту. Розділіть великі та дрібні шматки, стружку та інші форми, щоб спростити процес приймання та визначення ціни.

По можливості, розріжте великі або довгі деталі латуні на дрібніші частини, щоб покращити їхню придатність для переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 170 грн;

Вінницька область — від 130 до 140 грн;

Волинська область — від 80 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 135 до 190 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 76 до 80 грн;

Запорізька область — від 135 до 177 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 90 до 120 грн;

Миколаївська область — від 135 до 150 грн;

Одеська область — від 135 до 160 грн;

Полтавська область — від 150 до 165 грн;

Рівненська область — від 76 до 85 грн;

Сумська область — від 80 до 110 грн;

Тернопільська область — від 79 до 95 грн;

Харківська область — від 160 до 175 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 90 грн;

Чернівецька область — від 80 до 90 грн;

Чернігівська область — від 145 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.