Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 19 октября 2023

Горячая штамповка металла. Фото: made-in-china.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, иногда с добавлением других элементов, таких как олово, никель, свинец, марганец, железо и другие. Этот цветной металл широко используется в различных отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение, электротехнику и ювелирное дело. Переработка латуни — экологически безопасный способ утилизации этого материала. При переработке латуни не образуются вредные выбросы или отходы, а металл может быть использован повторно.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это очень древний металл, известный еще в Древнем Египте и Древней Греции. В Англии латунь была впервые получена путем сплавления меди с металлическим цинком, этот метод 13 июля 1781 г. запатентовал Джеймс Эмерсон

В Древнем Риме латунь называлась орихалк (aurichalcum), что в переводе означало "золотомедь". Такое название орихалк получил из-за цвета сплава, очень похожего на цвет золота.

В наши дни латунь широко используется в изделиях, где нужна стойкость к коррозии и к трению, например, в замках, петлях, шестернях, подшипниках, гильзах для боеприпасов, застежках-молниях, сантехнике, шланговых муфтах, клапанах и т.д.

Сегодня около 90% всех латунных сплавов перерабатываются. Поскольку латунь не является ферромагнитной (не магнитится), лом черных металлов можно отделить от нее, проведя мощным магнитом. Латунный лом плавится и перерабатывается в заготовки, которым прессованием придается желаемая форма и размер.

Высокая пластичность и обрабатываемость, относительно хорошая стойкость к коррозии, присущие этому металлу, а также хорошие акустические свойства сделали латунь популярным металлом для изготовления музыкальных инструментов, прежде всего духовых.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и медь — это очень похожие металлы. Знание методов отличия латуни от меди может пригодиться при оценке металлов, которые вы собираетесь сдать. Медь является чистым металлом, в то время как латунь — это сплав меди с другими металлами, такими как олово, цинк или марганец.

Из-за этого отличия медь обычно имеет более высокую рыночную стоимость, и стоимость меди в пунктах приема вторичного сырья также всегда выше, чем стоимость латуни. Тем не менее, цены на латунь также могут быть привлекательными, поскольку это цветной металл, который ценится выше черных металлов.

Существует несколько способов, которые помогут вам различить медь и латунь:

Очистите металлы от загрязнений и ржавчины. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый цвет, тогда как латунь имеет желтоватый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может свидетельствовать о большом содержании цинка в сплаве.

Постучайте по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук.

Используйте соляной раствор для отличия меди от латуни. Капли раствора на меди помогут устранить загрязнение, тогда как на латуне начнет образовываться цинковый белый оксид.

Если вы уверены, что собираетесь сдавать изделие на переработку, проведите тест на сверление. Медь образует длинную стружку из-за своей мягкости, тогда как латунь образует мелкую стружку с острыми краями.

Если предмет тонкий и гибкий, то его гибкость может помочь в определении материала. Медь будет гнуться, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь может крошиться под механическим воздействием.

Иногда можно определить материал по назначению изделия. Например, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее прочности, тогда как медь используется для изделий, требующих гибкости или хорошей теплопроводности.

Для максимизации стоимости латуни при сдаче этого металла в пункты приема вторичного сырья, выполните следующие шаги:

Проверьте латунные изделия на наличие неметаллических компонентов, таких как пластик, резина, дерево и другие. Удалите их перед сдачей. Таким образом, сотрудники пункта приема смогут более точно определить вес металлолома.

Если на поверхности латуни имеется накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется произвести очистку. Для этого используйте щетку, абразивные материалы или специальные чистящие средства.

Если у вас есть разные виды латуни, классифицируйте их в соответствии с требованиями металлолома. Разделите крупные и мелкие куски, стружку и другие формы, чтобы упростить процесс приемки и определения цены.

По возможности разрежьте большие или длинные детали латуни на более мелкие части, чтобы улучшить их пригодность для переработки.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 170 грн;

Винницкая область — от 130 до 140 грн;

Волынская область — от 80 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 190 грн;

Житомирская область — от 80 до 90 грн;

Закарпатская область — от 76 до 80 грн;

Запорожская область — от 135 до 177 грн;

Ивано—Франковская область — от 70 до 80 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 90 до 120 грн;

Николаевская область — от 135 до 150 грн;

Одесская область — от 135 до 160 грн;

Полтавская область — от 150 до 165 грн;

Ровенская область — от 76 до 85 грн;

Сумская область – от 80 до 110 грн;

Тернопольская область — от 79 до 95 грн;

Харьковская область — от 160 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 80 до 90 грн;

Черновицкая область — от 80 до 90 грн;

Черниговская область — от 145 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.