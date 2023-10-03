Ціни на брухт чорного металу в Україні 3 жовтня 2023 року

Звалище брухту. Фото: loopnewslive

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це сплави заліза з вуглецем, і сплави заліза з іншими елементами, що містять більше 2% заліза. Вони є одними з найважливіших матеріалів у світі та широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та інших галузях промисловості. Переробка чорних металів є екологічно чистим процесом і дозволяє зменшити кількість відходів та заробити трохи додаткових грошей.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про залізо, сталь і чавун

У III столітті до нашої ери майстри на півдні Індії використовували тиглі для виплавки кованого заліза з деревним вугіллям, щоб отримати сталь "вуц" — матеріал, якість якого досі захоплює. Цю сталь можна впізнати за характерним візерунком, який називається "плетеним візерунком" або "хвилями". Цей візерунок виникає через смуги згрупованих частинок вуглецю, які утворюються в результаті плавлення невеликої кількості карбідоутворювальних елементів, таких як хром, ванадій і вольфрам.

Британському винахіднику Генрі Бессемеру зазвичай приписують винахід першої технології масового виробництва стали у середині 1850-х років. Наразі сталь, як і раніше, виробляється з використанням технології, заснованої на безсемерівському процесі продування повітрям розплавленого чавуну для окислення матеріалу та відділення домішок.

Сталь виробляється за двома основними технологіями. Перша — це виробництво у доменній печі, а потім у конвертері. Це традиційний метод виробництва сталі, який полягає в плавці залізної руди в доменній печі, а потім у продуванні розплавленого чавуну повітрям у конвертері для видалення домішок. Виготовлення сталі в електродуговій печі — це більш сучасний метод виробництва сталі, який полягає у розплавці сталевої шихти в електродуговій печі.

Для виробництва 1 тонни сталі в доменній печі потрібно приблизно: 1370 кг залізної руди, 780 кг вугілля, 270 кг вапняку та 125 кг сталевого брухту.

У виробництві сталі в основному використовується сталевий брухт або чавун. Для виробництва 1 тонни сталі електродугової печі використовується приблизно: 710 кг сталевого брухту, 586 кг залізної руди, 150 кг вугілля та 88 кг вапняку.

Як правильно здавати металобрухт

Варто зазначити, що чермети виготовляють зі сталевої руди, але її запаси обмежені, а процес видобутку потребує значних енергетичних витрат, а також негативно впливає на навколишнє середовище.

Саме тому для виготовлення сталей та чавунів часто використовують переробку непотрібних металевих виробів — металобрухту. Це дозволяє повторно використовувати метал в цих виробах, що сприяє економії природних ресурсів та збереженню екології, а також дозволяє заробити на цьому трохи грошей.

Якщо у вас є намір здати металобрухт, зверніть увагу на такі важливі аспекти:

Розділіть металобрухт на чорні та кольорові метали. Кольорові метали коштують значно дорожче у пунктах прийому металобрухту то ж ї краще здати окремо.

Відокремте нержавіючу сталь від вуглецевої, так як нержавіюча сталь цінніша.

Розберіть складні вироби на більш прості.

Очистіть брухт від іржі та інших домішок, а також видаліть неметалеві компоненти, якщо такі є..

По можливості розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб полегшити їхню переробку.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 2,5 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 3,5 грн до 4,5 грн

Дніпропетровська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн

Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4 грн

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,8 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн

Сумська область — від 2,5 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 3,5 грн

Харківська область — від 4 грн до 5,8 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4,5 грн

Чернівецька область — від 4 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 3,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.