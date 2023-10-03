Цены на металлолом черного металла в Украине 3 октября 2023 года

Свалка металлолома. Фото: loopnewslive

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы – это сплавы железа с углеродом, и сплавы железа с другими элементами, содержащие более 2% железа. Они являются одними из самых важных материалов в мире и широко используются в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и других отраслях промышленности. Переработка черных металлов является экологически чистым процессом и позволяет снизить количество отходов и заработать немного дополнительных денег.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Интересные факты о железе, стали и чугуне

В III веке до нашей эры мастера на юге Индии использовали тигли для выплавки кованого железа с древесным углем, чтобы получить сталь "вуц" — материал, качество которого до сих пор захватывает. Эту сталь можно узнать по характерному узору, который называется "плетеным узором" или "волнами". Этот узор возникает из-за полос сгруппированных частиц углерода, которые образуются в результате плавления небольшого количества карбидообразующих элементов, таких как хром, ванадий и вольфрам.

Британскому изобретателю Генри Бессемеру обычно приписывают изобретение первой технологии массового производства в середине 1850-х годов. Сталь по-прежнему производится с использованием технологии, основанной на бессемеровском процессе продувки воздухом расплавленного чугуна для окисления материала и отделения примесей.

Сталь производится по двум основным технологиям. Первая – это производство в доменной печи, а затем в конвертере. Это традиционный метод производства стали, заключающийся в плавке железной руды в доменной печи, а затем продувке расплавленного чугуна воздухом в конвертере для удаления примесей. Изготовление стали в электродуговой печи – это более современный метод производства стали, заключающийся в расплавке стальной шихты в электродуговой печи.

Для производства 1 тонны стали в доменной печи требуется примерно: 1370 кг железной руды, 780 кг угля, 270 кг известняка и 125 кг стального лома.

В производстве стали в основном используется стальной лом или чугун. Для производства 1 тонны стали электродуговой печи используется примерно: 710 кг стального лома, 586 кг железной руды, 150 кг угля и 88 кг известняка.

Как правильно сдавать металлолом

Следует отметить, что черметы изготавливают из стальной руды, но ее запасы ограничены, а процесс добычи требует значительных энергетических затрат, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Именно поэтому для изготовления сталей и чугунов часто используют переработку ненужных металлических изделий – металлолома. Это позволяет повторно использовать металл в этих изделиях, что способствует экономии природных ресурсов и сохранению экологии, а также позволяет заработать немного денег.

Если у вас есть намерение сдать металлолом, обратите внимание на следующие важные аспекты:

Разделите металлолом на черные и цветные металлы. Цветные металлы стоят значительно дороже в пунктах приема металлолома и лучше сдать отдельно.

Отделите нержавеющую сталь от углеродистой, так как нержавеющая сталь более ценна.

Разберите сложные изделия на более обыкновенные.

Очистите лом от ржавчины и других примесей, а также удалите неметаллические компоненты.

По возможности разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы облегчить их переработку.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 2,5 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 3,5 грн до 4,5 грн

Днепропетровская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 4 грн до 6,5 грн

Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4 грн

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн

Николаевская область — от 3,5 грн до 5,8 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн

Сумская область — от 2,5 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 3,5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 5,8 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4,5 грн

Черновицкая область — от 4 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 3,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.