Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 18 жовтня 2023

Відливання алюмінію. Фото: aarne.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це легкий, міцний та довговічний метал, який не іржавіє та добре проводить електрику та тепло. Його широко використовують у промисловості. Цей кольоровий метал застосовують у виробництві літаків, автомобілів, будинків, електротехнічних пристроїв тощо. Крім того, його можна переробляти, що допомагає зберегти довкілля та заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній приблизно в 3 рази легше за сталь. Згідно з дослідженнями, 1 кг алюмінію в автомобілі заощаджує близько 10 л бензину на кожні 2 тисячі кілометрів. Це пов'язано з тим, що двигун автомобіля повинен витрачати менше енергії на подолання інерції важчого автомобіля.

Сполуки алюмінію зустрічаються не тільки на Землі, але і на Місяці та Марсі. Дослідження цих сполук може дати цінну інформацію про історію цих космічних тіл. Та допомогти нам зрозуміти, як вони формувалися та розвивалися.

Найдавніший виріб, що містить 85% алюмінію, було знайдено в Єгипті і датується він III століттям н.е. Виріб є невеликою статуеткою, виготовленою зі сплаву алюмінію з міддю та свинцем. Статуетку було знайдено у гробниці у місті Фаюм.

При згорянні алюмінію в кисні чи фторі виділяється велика кількість тепла. Алюміній має високу теплотворну здатність, тому він використовується як присадка до ракетного палива. Використання алюмінію в ракетному паливі дозволяє підвищити ефективність ракет і зробити їх потужнішими.

Алюміній – це дуже енергоефективний метал. Він вимагає менше енергії для виробництва, ніж інші метали, такі як сталь та мідь, тому що видобувається в основному з бокситів. Це м'які мінерали, які легко переробляються.

Як правильно здавати алюміній у пункти прийому

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть змінюватись і залежать від кількох факторів, включаючи стан металу та вміст домішок у брухті. Найціннішими формами алюмінію є електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле. Також цінуються алюмінієві профілі, а от звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Для максимізації вашого прибутку при здачі алюмінію рекомендується слідувати наступним порадам:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни. Це дозволить уникнути недоотримання грошей за ваш брухт, якщо його оцінять за найменшою вартістю.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло. Чим чистіший ваш матеріал, тим більша ймовірність отримати кращу ціну при здачі.

Спробуйте видалити ізоляцію з кабелів і дротів, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу, що в свою чергу вплине на його вартість. Важливо пам'ятати, деякі пункти прийому можуть несправедливо завищувати вагу ізоляції при прийомі алюмінієвих проводів.

Намагайтеся усунути ознаки корозії з алюмінію. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, наявність корозії чи забруднень від інших матеріалів може вплинути на його оцінку.

Якщо у вас є можливість, розгляньте варіант накопичення алюмінієвого брухту та його здачі оптом, оскільки це може забезпечити більш високий прибуток. Багато пунктів прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 25 до 70 грн;

Вінницька область — від 15 до 62 грн;

Волинська область — 25 до 47 грн;

Дніпропетровська область — від 27 до 45 грн;

Житомирська область — від 30 до 45 грн;

Закарпатська область — від 25 до 45 грн;

Запорізька область — від 38 до 78 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 45 грн;

Львівська область — від 33 до 50 грн;

Миколаївська область — від 25 до 40 грн;

Одеська область — від 35 до 60 грн;

Полтавська область — від 37 до 40 грн;

Рівненська область — від 20 до 40 грн;

Сумська область — від 25 до 40 грн;

Тернопільська область — від 25 до 35 грн;

Харківська область — від 25 до 73 грн;

Хмельницька область — від 26 до 35 грн;

Черкаська область — від 25 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 48 грн;

Чернігівська область — від 27 до 42 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у жовтні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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