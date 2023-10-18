Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 октября 2023

Цены на цветные металлы в октябре: сколько стоит 1 кг алюминия в Украине
Алюминий – это легкий, прочный и долговечный металл, который не ржавеет и хорошо производит электричество и тепло. Его широко используют в промышленности. Этот цветной металл применяют в производстве самолетов, автомобилей, зданий, электротехнических устройств. Кроме того, его можно перерабатывать, что помогает сохранить окружающую среду и заработать дополнительные деньги.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в октябре.
Интересные факты об алюминии
Алюминий примерно в 3 раза легче сталь. Согласно исследованиям, 1 кг алюминия в автомобиле экономит около 10 л бензина на каждые 2 тысячи километров. Это связано с тем, что двигатель автомобиля должен тратить меньше энергии на преодоление инерции более тяжелого автомобиля.
Соединения алюминия встречаются не только на Земле, но и на Луне и Марсе. Исследование этих соединений может дать ценную информацию об истории этих космических тел. И помочь нам понять, как они формировались и развивались.
Первое древнее изделие, содержащее 85% алюминия, было найдено в Египте и датируется оно III веком н.э. Изделие представляет собой небольшую статуэтку, изготовленную из сплава алюминия с медью и свинцом. Статуэтка была найдена в гробнице в городе Фаюм.
При сгорании алюминия в кислороде или фторе выделяется большое количество тепла. Алюминий обладает высокой теплотворной способностью, поэтому используется как присадка к ракетному топливу. Использование алюминия в ракетном топливе позволяет повысить эффективность ракет и сделать их более мощными.
Алюминий — это очень энергоэффективный металл. Он требует меньше энергии для производства, чем другие металлы, такие как сталь и медь, потому что извлекается в основном из бокситов. Это мягкие минералы, которые перерабатываются.
Как правильно сдавать алюминий в пункты приема
Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и содержание примесей в металлоломе. Наиболее ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Также ценятся алюминиевые профили, а вот обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.
Для максимизации вашей прибыли при сдаче алюминия рекомендуется следовать следующим советам:
- Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены. Это позволит избежать недополучения денег за ваш лом, если его оценят по наименьшей стоимости.
- Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище ваш материал, тем больше вероятность получить лучшую цену при сдаче.
- Попытайтесь удалить изоляцию из кабелей и проводов, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала, что в свою очередь повлияет на его стоимость. Важно помнить, что некоторые пункты приема могут несправедливо завышать вес изоляции при приеме алюминиевых проводов.
- Старайтесь устранить признаки коррозии с алюминия. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, наличие коррозии или загрязнений от других материалов может повлиять на его оценку.
- Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, поскольку это может обеспечить более высокую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам.
Цены на алюминий в Украине.
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 25 до 70 грн;
Винницкая область — от 15 до 62 грн;
Волынская область — 25 до 47 грн;
Днепропетровская область — от 27 до 45 грн;
Житомирская область — от 30 до 45 грн;
Закарпатская область — от 25 до 45 грн;
Запорожская область — от 38 до 78 грн;
Ивано—Франковская область — от 20 до 40 грн;
Кировоградская область — от 25 до 45 грн;
Львовская область — от 33 до 50 грн;
Николаевская область — от 25 до 40 грн;
Одесская область — от 35 до 60 грн;
Полтавская область — от 37 до 40 грн;
Ровенская область — от 20 до 40 грн;
Сумская область — от 25 до 40 грн;
Тернопольская область — от 25 до 35 грн;
Харьковская область — от 25 до 73 грн;
Хмельницкая область — от 26 до 35 грн;
Черкасская область — от 25 до 45 грн;
Черновицкая область — от 30 до 48 грн;
Черниговская область — от 27 до 42 грн.
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