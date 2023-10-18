Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 октября 2023

Отливка алюминия. Фото: aarne.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий – это легкий, прочный и долговечный металл, который не ржавеет и хорошо производит электричество и тепло. Его широко используют в промышленности. Этот цветной металл применяют в производстве самолетов, автомобилей, зданий, электротехнических устройств. Кроме того, его можно перерабатывать, что помогает сохранить окружающую среду и заработать дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в октябре.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий примерно в 3 раза легче сталь. Согласно исследованиям, 1 кг алюминия в автомобиле экономит около 10 л бензина на каждые 2 тысячи километров. Это связано с тем, что двигатель автомобиля должен тратить меньше энергии на преодоление инерции более тяжелого автомобиля.

Соединения алюминия встречаются не только на Земле, но и на Луне и Марсе. Исследование этих соединений может дать ценную информацию об истории этих космических тел. И помочь нам понять, как они формировались и развивались.

Первое древнее изделие, содержащее 85% алюминия, было найдено в Египте и датируется оно III веком н.э. Изделие представляет собой небольшую статуэтку, изготовленную из сплава алюминия с медью и свинцом. Статуэтка была найдена в гробнице в городе Фаюм.

При сгорании алюминия в кислороде или фторе выделяется большое количество тепла. Алюминий обладает высокой теплотворной способностью, поэтому используется как присадка к ракетному топливу. Использование алюминия в ракетном топливе позволяет повысить эффективность ракет и сделать их более мощными.

Алюминий — это очень энергоэффективный металл. Он требует меньше энергии для производства, чем другие металлы, такие как сталь и медь, потому что извлекается в основном из бокситов. Это мягкие минералы, которые перерабатываются.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и содержание примесей в металлоломе. Наиболее ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Также ценятся алюминиевые профили, а вот обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Для максимизации вашей прибыли при сдаче алюминия рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены. Это позволит избежать недополучения денег за ваш лом, если его оценят по наименьшей стоимости.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище ваш материал, тем больше вероятность получить лучшую цену при сдаче.

Попытайтесь удалить изоляцию из кабелей и проводов, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала, что в свою очередь повлияет на его стоимость. Важно помнить, что некоторые пункты приема могут несправедливо завышать вес изоляции при приеме алюминиевых проводов.

Старайтесь устранить признаки коррозии с алюминия. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, наличие коррозии или загрязнений от других материалов может повлиять на его оценку.

Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, поскольку это может обеспечить более высокую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 25 до 70 грн;

Винницкая область — от 15 до 62 грн;

Волынская область — 25 до 47 грн;

Днепропетровская область — от 27 до 45 грн;

Житомирская область — от 30 до 45 грн;

Закарпатская область — от 25 до 45 грн;

Запорожская область — от 38 до 78 грн;

Ивано—Франковская область — от 20 до 40 грн;

Кировоградская область — от 25 до 45 грн;

Львовская область — от 33 до 50 грн;

Николаевская область — от 25 до 40 грн;

Одесская область — от 35 до 60 грн;

Полтавская область — от 37 до 40 грн;

Ровенская область — от 20 до 40 грн;

Сумская область — от 25 до 40 грн;

Тернопольская область — от 25 до 35 грн;

Харьковская область — от 25 до 73 грн;

Хмельницкая область — от 26 до 35 грн;

Черкасская область — от 25 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 48 грн;

Черниговская область — от 27 до 42 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в октябре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.