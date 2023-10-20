Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 20 октября 2023

Отливка стали. Фото: izeak.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это универсальный и прочный металл, используемый в различных отраслях. Благодаря своей коррозионной стойкости, долговечности и привлекательному виду, ее используют в строительстве, пищевой сфере, медицине и промышленности. Переработанная нержавеющая сталь обладает таким же качеством, как и новый металл. Она может использоваться для изготовления любых изделий. Именно поэтому важно сдавать металлолом в пункты приема. Это не только позволит сохранить окружающую среду, но и принесет дополнительные средства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в октябре.

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Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — это сплав железа, устойчивый к ржаванию и коррозии. Он содержит не менее 10,5% хрома и обычно никеля, а также может содержать другие элементы, например углерод для получения желаемых свойств.

Нержавеющая сталь используется для изготовления кухонной посуды, столовых приборов, хирургических инструментов, бытовой техники, транспортных средств, строительных материалов.

Нержавеющая сталь легко очищается и не подвержена ржавчине, и она даже лучше алюминия и меди в этом смысле. Ее свойства также сопоставимы со стеклом. Из-за этой легкости в уходе, прочности и стойкости к коррозии, нержавеющую сталь широко используют на фармацевтических и пищевых предприятиях.

Флагшток на здании парламента Австралии в Канберре является одним из самых высоких флагштоков в мире. Его высота составляет 140 метров, а вес — более 220 метрических тонн. Флагшток изготовлен из нержавеющей стали марки 316L. Эта марка стали обладает высокой коррозионной стойкостью, что делает ее идеальным материалом для использования в условиях сурового климата Австралии. Флагшток был установлен в 1988 году в честь столетия Австралии. Он является одним из известнейших символов страны.

Внешняя обшивка модулей и фермовая конструкция международной космической станции выполнены из сплавов нержавеющей стали. Кроме того, компоненты будущей американской ракеты SLS и структурная оболочка Starship от SpaceX изготовлены из нержавеющей стали.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на лом

Стоимость нержавеющей стали зависит от нескольких факторов, которые можно определить еще до сдачи металлолома. Высоколегированная сталь обычно стоит дороже слаболегированной. Это потому, что высоколегированная сталь содержит больше специальных и более дорогих элементов, таких как хром, никель, молибден и ванадий. Эти элементы придают некоторым маркам стали дополнительные свойства, такие как стойкость к коррозии и большую прочность.

При продаже стали можно оценить ее качество, обращая внимание на следующие признаки:

Если это нержавеющая сталь, она не изменит цвет и на металле не появятся желтые пятна, если на нее попадет вода.

На высоколегированной стали не должны оставаться следы солевого раствора.

Слаболегированная сталь слабо магнитится, тогда как высоколегированная сталь совсем не обладает магнитными свойствами.

Короткие и прямые искры при обработке стали свидетельствуют о ее высоком качестве.

Одной из популярнейших марок нержавеющей стали является А2, которая широко применяется в производстве различных кухонных предметов. А2 — это высоколегированная сталь из более чем 12% содержания хрома, что придает ей высокую стойкость к коррозии.

Металлолом из нержавеющей стали, содержащий никель, обычно делится на две категории. Первая категория содержит от 2 до 5% никеля и включает в основном сантехнические отходы. Вторая категория включает жаропрочные металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие никель около 12%.

Чтобы получить лучшую цену за нержавеющую сталь, рекомендуется предварительно подготовить материал. Важно правильно классифицировать лом по его типу и марке нержавеющей стали. Также необходимо очистить материал от грязи, пластика и других примесей.

Состояние лома также оказывает непосредственное влияние на его стоимость, поэтому тщательная подготовка нержавеющей стали перед продажей может увеличить ее стоимость. Если есть возможность, заранее взвесьте свой лом, чтобы точно определить ожидаемую цену и избежать недоразумений на пункте приема вторсырья.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 15 до 37 грн

Винницкая область — от 34 до 40 грн

Днепропетровская область — от 37 до 42 грн

Житомирская область — от 22 до 37 грн

Закарпатская область — от 25 до 40 грн

Запорожская область — от 35 до 55 грн

Ивано—Франковская область — от 40 до 49 грн

Кировоградская область — от 20 до 32 грн

Львовская область — от 35 до 40 грн

Николаевская область — от 25 до 30 грн

Одесская область — от 30 до 40 грн

Полтавская область — от 35 до 42 грн

Сумская область — от 22 до 35 грн

Тернопольская область — от 20 до 45 грн

Харьковская область — от 37 до 45 грн

Хмельницкая область — от 35 до 40 грн

Черкасская область — от 22 до 30 грн

Черновицкая область — от 30 до 40 грн

Черниговская область — от 16 до 30 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.