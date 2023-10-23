Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 22 октября 2023 года

Отливка золота. Фото: ltkcdn.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото является одним из самых востребованных металлов в мире. Это связано с его уникальными свойствами, редкостью и широким спектром применения. Золото используется в таких областях, как ювелирные изделия, электроника, медицина и инвестирование. Кроме того, золото — это один из самых дорогих металлов в мире. Его стоимость обусловлена большим спросом на этот драгоценный металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в октябре.

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Интересные факты о золоте

Золото является благородным металлом, что означает, что оно устойчиво к коррозии и окислению. Однако оно растворяется в "царской водке", являющейся смесью концентрированных азотной и соляной кислот. "Царская водка" используется для очистки золота от примесей и гальванического покрытия золота на другие металлы.

Золотые монеты перестали чеканить как валюту для обращения только в 1930-х годах. В это время большинство стран мира отказалось от "золотого стандарта", что означало, что их валюты больше не были привязаны к золоту. Это привело к прекращению чеканки золотых монет.

Золото обладает высокой ковкостью, что означает, что его можно легко деформировать без разрушения. Это свойство обусловлено тем, что атомы золота расположены в кристаллической решетке с высокой густотой упаковки. В 1950-х годах физики из Массачусетского технологического института обнаружили, что золото можно вытащить в проволоку шириной всего один атом. Это было сделано путем пропускания золота через небольшое отверстие в течение длительного времени.

Сусальное золото — тончайшие листы золота, которые обычно используют в декоративных целях. Их толщина может достигать всего 100 нм, что равно 0,00001 сантиметра. Сусальное золото можно истончить настолько, что оно станет полупрозрачным. При этом проходящий свет будет казаться зеленовато-голубым, так как этот металл сильно отражает желтый и красный цвет.

Розовое золото — это сплав золота с медью. Медь придает золоту розовый оттенок. Чем больше меди в сплаве, тем более розовым будет цвет. Розовое золото часто используется для производства ювелирных изделий, таких как кольца, серьги и браслеты. Оно также используется в других продуктах, таких как часы и аксессуары.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любое лицо, достигшее совершеннолетия, то есть 18 лет, имеет возможность воспользоваться услугами ломбарда, где можно взять ссуду, используя свои золотые изделия как залог, или просто продать их.

Конечно, в ломбардах скупают золото за цену, которая обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включаются не только расходы на материалы, но и оплата работы ювелира, создавшего изделие по заказу.

Ломбарды принимают золотые изделия, включающие драгоценные камни. Тем не менее, при оценке драгоценности учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения. А вот есть ли проба на золотом изделии — не столь важно, поскольку сотрудники ломбарда проведут проверку золота на месте.

Важно помнить, что в ломбард можно принести почти все золотые изделия. Есть только некоторые исключения, такие как:

Золото в виде самородков, пластин, проволок или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Ювелирные полуфабрикаты.

Перед тем как посетить ломбард, полезно учесть следующие советы:

Если вы хотите получить более высокую сумму своего украшения, сообщите сразу, что вы планируете продать ее, а не заложить. Это может повлиять на оценку и увеличить сумму.

Очистите золотые изделия от грязи, пыли и других загрязнений, чтобы получить лучшую цену за них.

Цены на золото в ломбардах могут различаться в зависимости от его качества, текущих рыночных цен и общей экономической ситуации. Поэтому перед принятием решения о продаже рекомендуется внимательно сравнить предложения разных ломбардов.

При сдаче золота обязательно имейте при себе паспорт. Это необходимо для подтверждения вашего совершеннолетия (18 лет и старше) и регистрации в специальной книге-реестре, которую ведут сотрудники ломбарда.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2274,21 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2267,39 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2251,47 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 749,74 грн/грамм.

375 проба: 844,30 грн/грамм.

500 проба: 1125,74 грн/грамм.

583 проба: 1312,61 грн/грамм.

585 проба: 1317,11 грн/грамм.

750 проба: 1688,60 грн/грамм.

900 проба: 2026,32 грн/грамм.

916 проба: 2062,35 грн/грамм.

925 проба: 2156,91 грн/грамм.

999 проба: 2249,22 грн/грамм.

999,9 проба: 2251,24 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 722 грн/грамм.

375 проба: 845,61 грн/грамм.

500 проба: 1151,71 грн/грамм.

583 проба: 1354,62 грн/грамм.

585 проба: 1358,58 грн/грамм.

750 проба: 1741,7 грн/грамм.

900 проба: 2219,67 грн/грамм.

916 проба: 2323,11 грн/грамм.

958 проба: 2305,36 грн/грамм.

999 проба: 2276,67 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.