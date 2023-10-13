Ціна за 1 г золота в Україні станом на 11 жовтня 2023

Золоті прикраси. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото є найважливішим елементом світової фінансової системи, оскільки цей метал не схильний до корозії, має багато сфер технічного застосування, а запаси його невеликі.

Будучи порівняно рідкісним елементом, золото є дорогоцінним металом, який використовувався для карбування монет, виготовлення ювелірних виробів та інших видів мистецтва протягом усієї історії.

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У минулому золотий стандарт часто застосовувався в якості грошово-кредитної політики, однак золоті монети перестали карбуватися як обігова валюта в 1930-х роках, а світовий золотий стандарт був замінений фіатною валютною системою після 1971 року.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати 1 г золота у жовтні.

Цікаві факти про золото

За всю історію людства було видобуто близько 110–120 тис. тонн золота, причому до відкриття Америки — лише 13–14 тис. тонн. Варто уваги те, що загальні втрати золота (обіг монет, таємні скарби й поховання, затонулі кораблі) становили не більше 10–11%, тобто один раз видобуте воно не зникало з ужитку людей, лише перевтілювалось у різні речі. Розвідані світові запаси золота оцінюються в 100 тис. тонн.

Наявне в наш час у світі золото розподілено так: близько 10% — у промислових виробах, решта ділиться приблизно порівну між централізованими запасами (в основному, у вигляді стандартних зливків хімічно чистого золота), власністю приватних осіб у вигляді злитків і ювелірними виробами.

Золото здавна використовувалося багатьма народами як гроші. Золоті монети — найкраще збережений пам'ятник старовини. Однак як монопольний грошовий товар золоті монети утвердилися лише до XIX століття. Аж до Першої світової війни всі світові валюти були засновані на золотому стандарті (період 1870–1914 років називають "золотою добою"). Паперові купюри в цей час виконували роль посвідчень про наявність золота. Вони вільно обмінювалися на золото.

Традиційним і найбільшим споживачем золота є ювелірна промисловість. Ювелірні вироби виготовляють не з чистого золота, а з його сплавів з іншими металами, які значно переважають золото з механічної міцності та стійкості. В наш час для цього служать сплави, які можуть містити добавки цинку, нікелю, кобальту, паладію. Стійкість до корозії таких сплавів визначається в основному вмістом в них золота, а колірні відтінки і механічні властивості — співвідношенням срібла і міді.

Біле золото є набагато твердішим, ніж червоне або жовте, і при цьому воно не настільки добре піддається обробці. Ювеліри вважають, що жовте золото — це гармонійне поєднання твердості та пластичності.

Найважливішою характеристикою ювелірних виробів є їхня проба, що визначає вміст у них золота.

Як найдорожче здавати золото в ломбард

Будь-яка людина, яка досягла повноліття (18 років), має право взяти позику в ломбарді, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або продати їх.

Ломбарди приймають золото за ціною, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. До вартості ювелірних виробів у магазинах включено не лише витрати на сировину, а й оплату праці ювеліра, який створив виріб на замовлення магазину.

Важливо, що в ломбарди можна приносити золоті вироби, що містять дорогоцінне камыння. Тим не менш, при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння, і стан прикраси.

Наявність проби на золотому виробі не має особливого значення, оскільки працівники ломбарду проведуть перевірку на місці. Однак слід пам'ятати, що пошкоджені вироби будуть оцінені як брухт.

Важливо знати, що можна здавати до ломбарду практично всі золоті вироби. Винятки становлять деякі предмети, такі як:

Золото та інші метали у формі самородків, пластин, дроту чи деталей.

Елементи зубопротезування.

Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил.

Сусальне золото.

Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.

Золото у вигляді лабораторних деталей та елементів для промислового використання.

Ювелірні напівфабрикати.

Перед походом до ломбарду

Якщо ви хочете отримати велику суму за вашу прикрасу, повідомте одразу, що хочете її продати, а не закласти. Це може вплинути на оцінку та збільшити її.

Очистіть золоті вироби від бруду, пилу та інших забруднень, щоб отримати найвищу можливу ціну за них.

Ціни на золото в ломбардах можуть відрізнятися, залежно від якості, поточної ціни на ринку та загальної економічної ситуації. Перед ухваленням рішення про продаж рекомендується уважно порівняти пропозиції різних ломбардів.

При здаванні золота обов'язково мати із собою паспорт. Це потрібно для перевірки вашого віку (18 років і більше) та реєстрації у спеціальній книзі-реєстрі, яку ведуть працівники ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 11 жовтня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 157,59 грн/грам (без ПДВ).

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2151,12 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2136,01 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України станом на 11 жовтня:

333 проба: 711,29 грн/грам

375 проба: 801,00 грн/грам

500 проба: 1068,01 грн/грам

583 проба: 1245,29 грн/грам

585 проба: 1249,57 грн/грам

750 проба: 1602,01 грн/грам

900 проба: 1922,41 грн/грам

916 проба: 1956,59 грн/грам

958 проба: 2046,30 грн/грам

999 проба: 2133,87 грн/грам

999,9 проба: 2135,80 грн/грам

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 831 грн/грам

500 проба: 1128 грн/грам

583 проба: 1332 грн/грам

585 проба: 1365 грн/грам

750 проба: 1750 грн/грам

900 проба: 1902 грн/грам

916 проба: 1934 грн/грам

958 проба: 2023 грн/грам

999 проба: 2600 грн/грам

Нагадаємо, Новини.LIVE на регулярній основі пише про ціни на брухт чорних, кольорових і дорогоцінних металів в Україні. Редакція сподівається, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір у потрібний момент і заробити трохи більше грошей.

Зокрема, нещодавно ми писали про те, скільки коштує брухт міді, бронзи та алюмінію. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.

