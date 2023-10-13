Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 11 октября 2023 года

Золотые украшения. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики.

Являясь сравнительно редким элементом, золото является драгоценным металлом, который использовался для чеканки монет, ювелирных изделий и других видов искусства на протяжении всей истории.

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В прошлом золотой стандарт часто применялся в качестве денежно-кредитной политики, однако золотые монеты перестали чеканить как оборотную валюту в 1930-х годах, а мировой золотой стандарт был заменен фиатной валютной системой после 1971 года.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать 1 г золота в октябре.

Интересные факты о золоте

За всю историю человечества было добыто около 110–120 тыс. тонн золота, причем к открытию Америки — всего 13–14 тыс. тонн. Стоит отметить, что общие потери золота (оборот монет, тайные сокровища и захоронения, затонувшие корабли) составляли не более 10–11%. То есть один раз добытое не исчезало из употребления людей, только перевоплощалось в разные вещи. Разведанные мировые запасы золота оцениваются в 100 тыс. тонн.

Имеющееся в настоящее время в мире золото распределено так: около 10% — в промышленных изделиях, остальное делится примерно поровну между централизованными запасами (в основном в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями.

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — лучший сохранившийся памятник старины. Однако в качестве монопольного денежного товара золотые монеты утвердились лишь к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870–1914 называют "золотой эпохой"). Бумажные купюры в это время выполняли роль свидетельства о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

Традиционным и самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Ювелирные изделия изготовляют не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. В настоящее время для этого служат сплавы, которые могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта, палладия. Устойчивость к коррозии таких сплавов определяется, в основном, содержанием в них золота, а цветовые оттенки и механические свойства — соотношением серебра и меди.

Белое золото гораздо тверже, чем красное или желтое, и при этом оно не столь хорошо поддается обработке. Ювелиры считают, что желтое золото — это гармоничное сочетание жесткости и пластичности.

Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба, определяющая содержание золота.

Как дороже всего сдавать золото в ломбард

Любой человек, достигший совершеннолетия (18 лет), имеет право взять ссуду в ломбарде, используя свои золотые изделия как залог, или продать их.

Ломбарды принимают золото по цене, обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включены не только расходы на сырье, но и оплата труда ювелира, создавшего изделие по заказу магазина.

Важно, что в ломбарды можно приносить золотые изделия, содержащие драгоценные камни. Тем не менее, при оценке учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения.

Наличие пробы на золотом изделии не имеет особого значения, поскольку работники ломбарда проведут проверку на месте. Однако следует помнить, что поврежденные изделия будут оценены как лом.

Важно знать, что можно сдавать в ломбард практически все золотые изделия. Исключение составляют некоторые предметы, такие как:

Золото и другие металлы в виде самородков, пластин, проволоки или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Ювелирные полуфабрикаты.

Перед походом в ломбард

Если вы хотите получить большую сумму за украшение, сообщите сразу, что хотите его продать, а не заложить. Это может повлиять на оценку и увеличить ее.

Очистите золотые изделия от грязи, пыли и других загрязнений, чтобы получить наивысшую цену за них.

Цены на золото в ломбардах могут отличаться в зависимости от качества, текущей цены на рынке и общей экономической ситуации. Перед принятием решения о продаже рекомендуется внимательно сравнить предложения разных ломбардов.

При сдаче золота обязательно иметь при себе паспорт. Это нужно для проверки вашего возраста (18 лет и старше) и регистрации в специальной книге-реестре, которую ведут работники ломбарда.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 11 октября:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 157,59 грн/грамм (без НДС).

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2151,12 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2136,01 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в виде лома от Национального банка Украины по состоянию на 11 октября:

333 проба: 711,29 грн/грамм

375 проба: 801,00 грн/грамм

500 проба: 1068,01 грн/грамм

583 проба: 1245,29 грн/грамм

585 проба: 1249,57 грн/грамм

750 проба: 1602,01 грн/грамм

900 проба: 1922,41 грн/грамм

916 проба: 1956,59 грн/грамм

958 проба: 2046,30 грн/грамм

999 проба: 2133,87 грн/грамм

999,9 проба: 2135,80 грн/грамм

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 831 грн/грамм

500 проба: 1128 грн/грамм

583 проба: 1332 грн/грамм

585 проба: 1365 грн/грамм

750 проба: 1750 грн/грамм

900 проба: 1902 грн/грамм

916 проба: 1934 грн/грамм

958 проба: 2023 грн/грамм

999 проба: 2600 грн/грамм

Напомним, Новини.LIVE на регулярной основе пишут о ценах на лом черных, цветных и драгоценных металлов в Украине. Редакция надеется, что эта информация поможет вам сделать правильный выбор в нужный момент и заработать немного больше денег.

В частности, недавно мы писали о том, сколько стоит лом меди, бронзы и алюминия. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.