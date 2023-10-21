Скільки коштують продукти на бургери у жовтні 2023 року

Смачний бургер. Фото: instagram.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням холодів в Україні фактично підійшов до завершення сезон свіжих овочів та фруктів, і, на жаль, разом із ним закінчується період, коли можна було купувати продукти за відносно низькими цінами. На деякі позиції в українських магазинах все ще залишаються досить низькі цінники, але експерти сходяться на думці, що чим ближче до зими, тим вище будуть і ціни.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування бургерів в домашніх умовах та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5%, після попередніх знижень на 1,4% у серпні та 0,6% у липні.

Однак, незважаючи на відновлення інфляції у вересні, у річному вимірі інфляція в Україні зменшилася до 7,1%. Порівнюючи з даними вересня 2022 року, коли інфляція становила 1,9%, річна інфляція за підсумками вересня 2023 року знизилася до 7,1%. Важливо зазначити, що за даними серпня, річна інфляція становила 8,6%, а за підсумками липня — 11,3%.

В той же час аналітики проєкту EastFruit зазначають, що з початку цього тижня ціни на моркву на українському ринку зросли в середньому на 37%. Виробники готові відвантажувати цей продукт за ціною від 6 до 10 гривень за кілограм.

На думку ключових учасників ринку, подорожчання моркви пов'язане із помітним збільшенням торговельної активності у цьому сегменті. Водночас більшість фермерських господарств тимчасово призупинили продаж продукції високої якості, очікуючи подальшого зростання цін, і відклали основну частину врожаю на зберігання. Вони пропонують до реалізації лише надлишки, що призвело до скорочення пропозиції цієї культури на ринку.

Незважаючи на значне подорожчання, наразі морква в Україні доступна для купівлі в середньому на 52% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники ринку не виключають, що збільшення цін може бути тимчасовим явищем. Вони вважають, що подальше зростання цін може спонукати фермерів розпочати реалізацію моркви зі сховищ, що, у свою чергу, призведе до збільшення постачання та зниження цін.

Скільки ви витратите на бургери

Для складання вартості бургерів ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін" (крім салату ромен та булочок для бургеру). При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування чотирьох бургерів потрібно використати такі продукти:

Яловичина — 500 г;

Молоко — 100 мл;

Яйце — 1 шт.;

Цибуля ріпчаста — 160 г;

Цибуля синя — 160 г;

Булочки для бургеру — 4 шт.;

Салат ромен — 1 пучок;

Сир — 60 г;

Томат — 140 г;

Мариновані огірки — 240 г.

Скільки коштували бургери на початку 2023 року:

Яловичина — 237,64 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 500 г яловичини — 118,82 грн.

Молоко — 38,11 грн/л. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 100 мл молока — 4,23 грн.

Яйця — 73,47/10 шт. За рецептом, на приготування бургерів потрібно одне яйце — 7,34 грн.

Цибуля ріпчаста — 34,89 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 160 г ріпчастої цибулі 5,58 грн.

Цибуля синя — 50,04 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 160 г синьої цибулі 8,00 грн.

Булочки для бургеру — 35,50 грн/2 шт. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 4 булочки для бургеру — 71 грн.

Салат ромен — 76,08/пучок. За рецептом, на приготування бургерів потрібно один пучок салату ромен — 76,08.

Сир — 392,52 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 60 г сиру — 2,35 грн.

Томати — 83,93 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 140 г томатів — 11,75 грн.

Мариновані огірки — 96,36 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 240 г маринованих огірків — 46,25 грн.

Щоб приготувати бургери на початку 2023 року, ви витратили б 351,40 грн.

Скільки коштують бургери у жовтні 2023 року:

Яловичина — 245,16 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 500 г яловичини — 122,58 грн.

Молоко — 38,11 грн/л. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 100 мл молока — 4,52 грн.

Яйця — 54,99/10 шт. За рецептом, на приготування бургерів потрібно одне яйце — 5,49 грн.

Цибуля ріпчаста — 12,33 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 160 г ріпчастої цибулі 1,97 грн.

Цибуля синя — 24,93 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 160 г синьої цибулі 3,98 грн.

Булочки для бургеру — 35,50 грн/2 шт. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 4 булочки для бургеру — 71 грн.

Салат ромен — 58,08/пучок. За рецептом, на приготування бургерів потрібно один пучок салату ромен — 58,08 грн.

Сир — 445,49 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 60 г сиру — 2,67 грн.

Томати — 69,94 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 140 г томатів — 9,79 грн.

Мариновані огірки — 86,56 грн/кг. За рецептом, на приготування бургерів потрібно 240 г маринованих огірків — 41,54 грн.

Щоб приготувати піцу у жовтні 2023 року, ви витратите 321,62 грн.

Як бачимо, незважаючи на суттєве здорожчання яловичини та сиру, в цілому на приготування чотирьох бургерів в жовтні 2023 року ви витратите майже на 30 гривень менше. Все ще діючі сезонні ціни на овочі та яйця змогли перекрити суттєве зростання цін на яловичину, молоко та сир. В цілому приготувати бургери вдома зараз вийде майже на 8,5% дешевше, ніж на початку 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца.