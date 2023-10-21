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Сколько вы потратите на бургеры. Как изменились цены на продукты в Украине с начала года

21 октября 2023 07:05
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько стоят продукты на бургеры в октябре 2023 года
Вкусный бургер. Фото: instagram.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С наступлением холодов в Украине фактически подошел к завершению сезон свежих овощей и фруктов, и, к сожалению, вместе с ним заканчивается период, когда можно было покупать продукты по относительно низким ценам. На некоторые позиции в украинских магазинах все еще остаются достаточно низкие ценники, но эксперты сходятся во мнении, что чем ближе к зиме, тем выше будут цены.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления бургеров в домашних условиях и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в сентябре 2023 года выросли на 0,5% после предыдущих снижений на 1,4% в августе и 0,6% в июле.

Однако, несмотря на возобновление инфляции в сентябре, в годовом исчислении инфляция в Украине уменьшилась до 7,1%. По сравнению с данными сентября 2022 года, когда инфляция составляла 1,9%, годовая инфляция по итогам сентября 2023 года снизилась до 7,1%. Важно отметить, что по данным августа годовая инфляция составила 8,6%, а по итогам июля — 11,3%.

В то же время аналитики проекта EastFruit отмечают, что с начала этой недели цены на морковь на украинском рынке выросли в среднем на 37%. Производители готовы отгружать этот продукт по цене от 6 до 10 гривен за килограмм.

По мнению ключевых участников рынка, подорожание моркови связано с заметным увеличением торговой активности в данном сегменте. В то же время большинство фермерских хозяйств временно приостановили продажу продукции высокого качества, ожидая дальнейшего роста цен, и отложили основную часть урожая на хранение. Они предлагают к реализации только излишки, что привело к сокращению предложения этой культуры на рынке.

Несмотря на значительное подорожание, морковь в Украине доступна для покупки в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка не исключают, что увеличение цен может являться временным явлением. Они считают, что дальнейший рост цен может побудить фермеров приступить к реализации моркови из хранилищ, что, в свою очередь, приведет к увеличению поставок и снижению цен.

Сколько вы потратите на бургеры

Для составления стоимости бургеров мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин" (кроме салата ромен и булочек для бургера). При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены на те же продукты в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления четырех бургеров нужно использовать следующие продукты:

Говядина — 500 г;

Молоко — 100 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Лук репчатый — 160 г;

Лук синий — 160 г;

Булочки для бургера — 4 шт.;

Салат ромен — 1 пучок;

Сыр — 60 г;

Томат — 140 г;

Маринованные огурцы — 240 г.

Сколько стоили бургеры в начале 2023 года:

Говядина — 237,64 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 500 г говядины — 118,82 грн.

Молоко — 38,11 грн/л. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 100 мл молока — 4,23 грн.

Яйца — 73,47/10 шт. По рецепту, на приготовление бургеров нужно одно яйцо — 7,34 грн.

Лук репчатый — 34,89 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 160 г репчатого лука 5,58 грн.

Лук синий — 50,04 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 160 г синего лука 8,00 грн.

Булочки для бургера — 35,50 грн/2 шт. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 4 булочки для бургера — 71 грн.

Салат ромен — 76,08/пучок. По рецепту, на приготовление бургеров требуется один пучок салата ромен — 76,08.

Сыр — 392,52 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 60 г сыра — 2,35 грн.

Томаты — 83,93 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 140 г томатов — 11,75 грн.

Маринованные огурцы — 96,36 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 240 г маринованных огурцов — 46,25 грн.

Чтобы приготовить бургеры в начале 2023 года, вы бы потратили 351,40 грн.

Сколько стоят бургеры в октябре 2023 года:

Говядина — 245,16 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 500 г говядины — 122,58 грн.

Молоко — 38,11 грн/л. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 100 мл молока — 4,52 грн.

Яйца — 54,99/10 шт. По рецепту на приготовление бургеров нужно одно яйцо — 5,49 грн.

Лук репчатый — 12,33 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 160 г репчатого лука 1,97 грн.

Лук синий — 24,93 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 160 г синего лука 3,98 грн.

Булочки для бургера — 35,50 грн/2 шт. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 4 булочки для бургера — 71 грн.

Салат ромен — 58,08/пучок. По рецепту на приготовление бургеров требуется один пучок салата ромен — 58,08 грн.

Сыр — 445,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 60 г сыра — 2,67 грн.

Томаты — 69,94 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 140 г томатов — 9,79 грн.

Маринованные огурцы — 86,56 грн/кг. По рецепту, на приготовление бургеров нужно 240 г маринованных огурцов — 41,54 грн.

Чтобы приготовить пиццу в октябре 2023 года, вы потратите 321,62 грн.

Как видим, несмотря на существенное удорожание говядины и сыра, в целом на приготовление четырех бургеров в октябре 2023 года вы потратите почти на 30 гривен меньше. Все еще действующие сезонные цены на овощи и яйца смогли перекрыть значительный рост цен на говядину, молоко и сыр. В целом, приготовить бургеры дома сейчас получится почти на 8,5% дешевле, чем в начале 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных драников с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца.

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