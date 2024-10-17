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Що не можна їсти людям після 60 років — продукти, від яких слід відмовитися

17 жовтня 2024 23:00
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Що ні в якому разі не можна їсти людям після 60 — список заборонених продуктів
Щасливі літні люди за столом на кухні. Фото: Pension.co.il
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

З віком у людей, на жаль, погіршується загальний стан здоров’я, тому варто обережніше ставитися до того, що входить в їхній раціон харчування. Якщо вам вже виповнилося 60 років, дізнайтеся, які продукти краще не вживати в цьому віці, щоб прожити довго і щасливо.

Про це повідомляє Eat This Not That!

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Продукти, які краще не їсти після 60

За словами дієтологині з США Бланки Ґарсії, людям за 60 років краще прибрати зі свого раціону харчування продукти, які пройшли високий ступінь обробки. У цьому випадку йдеться про такі популярні продукти харчування, як:

  • Чіпси
  • Морозиво
  • Випічка
  • Напівфабрикати
Пожилые люди
Дві літні людини за столом. Фото: Freepik

Річ у тому, що в цих продуктах немає поживних елементів, які відновлюють тканини і клітини людини. Однак, до їхнього складу входить багато цукру, барвників і рафінованих вуглеводів, через що вони можуть призвести до збільшення ваги і порушити баланс поживних елементів.

Що варто їсти людям після 60 років

Дієтологи наголошують, що не слід повністю виключати зі свого раціону вживання вуглеводів. Можна почати їсти такі альтернативні продукти, як:

  • Макарони з твердих сортів пшениці
  • Коричневий рис 
  • Цільнозерновий хліб

Вживаючи ці продукти, організм може отримати потрібну кількість клітковини, тобто, людина довше відчуватиме себе ситою. 

Люди на кухне
Щаслива літня пара на кухні. Фото: Annoity Resources

А щоб отримати рослинний білок, який також вважається корисним для здоров’я, треба їсти такі продукти, як:

  • Гриби
  • Квасоля
  • Кіноа
  • Сочевиця

До того ж, медики рекомендують людям після 60 років пити більше води, щоб зменшити свою вагу, знизити ризик розвитку ожиріння і виникнення діабету другого типу.

Нагадаємо, ми писали про те, що краще не вживати жінкам після 40 років. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування можуть зробити людину сонливою і млявою. 

Також ми повідомляли про те, з якими продуктами не варто вживати гриби.

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