Що категорично не можна їсти жінкам після 40 — список заборонених продуктів

Що краще не їсти жінкам за 40 років — перелік продуктів
У жінок після 40 років з’являється менопауза, а це, в свою чергу, дуже впливає на зовнішній вигляд. Тому щоб не занапастити своє здоров’я в цьому віці, необхідно знати, які продукти краще виключити зі свого раціону харчування.
Про це розповідає Przyslijprzepis.
Що не слід їсти жінкам після 40 років
Дієтологи рекомендують жінкам, яким виповнилося 40 років, прибрати зі свого раціону харчування м’ясні нарізки і ковбаси, навіть якщо ви приготували їх в домашніх умовах.
Річ у тому, що до складу цієї продукції входить велика кількість жирних кислот, зокрема, трансжирних і насичених, а також холестерину і солі. Якщо ви їстимете занадто багато цих речовин, ви ризикуєте мати серцево-судинні хвороби або високий кров’яний тиск.
Польська лікарка Ганна Малиновська рекомендує замінити ці продукти легким і нежирним м’ясом, наприклад, можна почати їсти м’ясо птиці.
Які проблеми можуть спровокувати м’ясні нарізки і ковбаси
Науковці стверджують, що від ковбас і м’ясних нарізок з магазину може розвинутися діабет другого типу, з’явитися проблеми з нирками, печінкою і навіть дихальною системою і навіть підвищитися ризик виникнення онкологічного захворювання.
Медики наголошують, що до складу цих продуктів також входять нітрати з нітритами. Якщо на пакуванні написано, що в складі немає цих елементів, це може бути неправдою. Річ у тому, що нітрати з нітритами можуть бути приховані в екстрактах, які містяться в м'ясних нарізках і ковбасах.
Тому жінкам після 40 років краще зовсім прибрати цю продукцію зі свого раціону харчування.
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