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Що краще не їсти жінкам за 40 років — перелік продуктів

17 жовтня 2024 08:45
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Що категорично не можна їсти жінкам після 40 — список заборонених продуктів
Жінка, яка готує на кухні. Фото: Freepik
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

У жінок після 40 років з’являється менопауза, а це, в свою чергу, дуже впливає на зовнішній вигляд. Тому щоб не занапастити своє здоров’я в цьому віці, необхідно знати, які продукти краще виключити зі свого раціону харчування.

Про це розповідає Przyslijprzepis.

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Дієтологи рекомендують жінкам, яким виповнилося 40 років, прибрати зі свого раціону харчування м’ясні нарізки і ковбаси, навіть якщо ви приготували їх в домашніх умовах. 

Мясная нарезка
М'ясна нарізка на великій тарілці. Фото: Pinterest

Річ у тому, що до складу цієї продукції входить велика кількість жирних кислот, зокрема, трансжирних і насичених, а також холестерину і солі. Якщо ви їстимете занадто багато цих речовин, ви ризикуєте мати серцево-судинні хвороби або високий кров’яний тиск.

Польська лікарка Ганна Малиновська рекомендує замінити ці продукти легким і нежирним м’ясом, наприклад, можна почати їсти м’ясо птиці. 

Які проблеми можуть спровокувати м’ясні нарізки і ковбаси

Науковці стверджують, що від ковбас і м’ясних нарізок з магазину може розвинутися діабет другого типу, з’явитися проблеми з нирками, печінкою і навіть дихальною системою і навіть підвищитися ризик виникнення онкологічного захворювання. 

Колбаса
Різні види м'ясних продуктів. Фото: Onet

Медики наголошують, що до складу цих продуктів також входять нітрати з нітритами. Якщо на пакуванні написано, що в складі немає цих елементів, це може бути неправдою. Річ у тому, що нітрати з нітритами можуть бути приховані в екстрактах, які містяться в м'ясних нарізках і ковбасах. 

Тому жінкам після 40 років краще зовсім прибрати цю продукцію зі свого раціону харчування.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти роблять людину сонливою і млявою. 

Раніше ми розповідали про те, чому медики рекомендують людям їсти шоколад. 

Також ми повідомляли про те, як кава, насправді, впливає на організм людини. 

продукти вік поради шкода жіноче здоров'я

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