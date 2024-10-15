Що не можна їсти жінкам після 50 років — список заборонених продуктів

Три дорослі жінки на кухні. Фото: Freepik

Те, що ми їмо, завжди відображається на тому, який вигляд ми маємо, а для жінок у віці це вкрай важливо. Медики розповіли, які продукти харчування краще виключити зі свого щоденного раціону жінкам, яким вже за 50 років, щоб мати гарний вигляд.

Про це розповідає Sun Health Communities.

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Алкогольні напої

Жінкам за 50 років медики рекомендують зменшити об’єм вживання алкогольних напоїв, адже вони є дуже шкідливими для організму. Річ у тому, що в печінці в такому віці процес інтоксикації стає повільнішим, що може спровокувати загострення інших захворювань.

Декілька видів алкогольних напоїв. Фото: DNA

Солодкі напої і кава

До складу солодких газованих напоїв входить велика кількість барвників і цукру, які можуть викликати такі хвороби, як ожиріння і діабет. Що стосується кавових напоїв, то вони підвищують артеріальний тиск, який, в свою чергу, погіршує функціонування серцево-судинної системи.

Запашна кава в чашці. Фото: Pinterest

Напівфабрикати і готові м’ясні вироби

Медики також радять скоротити об’єм споживання ковбасної продукції і різних видів копчених продуктів. Річ у тому, що до їхнього складу входить велика кількість жирів, консервантів і солі. Через це такі продукти можуть викликати гіпертонію, атеросклероз, а також проблеми з кишківником і шлунком.

Різні види м'ясної продукції. Фото: Freepik

Солодка випічка та інші десерти

У жінок після 50 років процес обміну речовин стає повільнішим, тому продукти з великою кількістю цукру можуть викликати ожиріння. До того ж, різні солодкі десерти можуть спровокувати розвиток цукрового діабету, проблем із серцем і судинами і навіть раку з деменцією.

Смачний десерт з кремом і ягодами. Фото: Gorenje

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