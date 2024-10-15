Что нельзя есть женщинам после 50 лет — список запрещенных продуктов

Три взрослые женщины на кухне. Фото: Freepik

То, что мы едим, всегда отражается на том, как мы выглядим, а для женщин в возрасте это крайне важно. Медики рассказали, какие продукты питания лучше исключить из своего ежедневного рациона женщинам, которым уже за 50 лет, чтобы выглядеть хорошо.

Об этом рассказывает Sun Health Communities.

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Алкогольные напитки

Женщинам за 50 лет медики рекомендуют уменьшить объем употребления алкогольных напитков, ведь они очень вредны для организма. Дело в том, что в печени в таком возрасте процесс интоксикации становится медленнее, что может спровоцировать обострение других заболеваний.

Несколько видов алкогольных напитков. Фото: DNA

Сладкие напитки и кофе

В состав сладких газированных напитков входит большое количество красителей и сахара, которые могут вызвать такие болезни, как ожирение и диабет. Что касается кофейных напитков, то они повышают артериальное давление, которое, в свою очередь, ухудшает функционирование сердечно-сосудистой системы.

Ароматный кофе в чашке. Фото: Pinterest

Полуфабрикаты и готовые мясные изделия

Медики также советуют сократить объем потребления колбасной продукции и разных видов копченых продуктов. Дело в том, что в их состав входит большое количество жиров, консервантов и соли. Поэтому такие продукты могут вызвать гипертонию, атеросклероз, а также проблемы с кишечником и желудком.

Различные виды мясной продукции. Фото: Freepik

Сладкая выпечка и другие десерты

У женщин после 50 лет процесс обмена веществ становится медленнее, поэтому продукты с большим количеством сахара могут вызвать ожирение. К тому же, различные сладкие десерты могут спровоцировать развитие сахарного диабета, проблем с сердцем и сосудами и даже рака с деменцией.

Вкусный десерт с кремом и ягодами. Фото: Gorenje

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания делают человека вялым и сонливым.

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