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Ви про це навіть не здогадувалися — чому варто їсти шоколад

14 жовтня 2024 21:30
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Як шоколад впливає на організм людини — чим він корисний для здоров'я
Молода дівчина, яка їсть шоколад. Фото: Svetevity
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Всі люди знають, що багато шоколаду шкідливо для здоров’я, однак якщо йдеться про чорний, то тут думка зовсім інша. Медики пояснили, як темний шоколад насправді впливає на людський організм та чи можна його вживати у великій кількості.

Про це розповідає Inc.

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Темний шоколад — чи корисний він для здоров’я

Деякі люди відмовилися від вживання шоколаду, вважаючи його дуже шкідливим для здоров’я, однак науковці розвіяли цей популярний міф. Одні кажуть, що вживання маленької кількості темного шоколаду щодня знижує рівень холестерину ЛПНЩ, а інші впевнені, що він знижує ризик смерті від інсульту десь на 50%.

Шоколад
Темний шоколад у цілому та натертому вигляді. Фото: The Guardian

До того ж, якщо людина вживатиме темний шоколад щонайменше один раз на тиждень, в неї покращиться пам’ять, мислення і когнітивні функції. Більш того, темний шоколад здатний зробити людину щасливішою, адже він містить психоактивні інгредієнти, які поліпшують настрій.

Ще науковці з’ясували, що ці солодощі здатні запобігти виникненню проблем із серцем і судинами, знизити артеріальний тиск і зменшити вміст цукру в крові. Однак темний шоколад не впливає на вагу, вміст жиру в організмі або об’єм талії.

Який саме темний шоколад краще вживати

Медики рекомендують їсти темний шоколад, до складу його входить щонайменше 60% какао. Тому якщо ви хочете покращити стан свого здоров’я і знизити ризики виникнення проблем з організмом, тоді вживайте саме такий темний шоколад, але в невеликих кількостях. 

Употребление шоколада
Жінка, що вживає темний шоколад. Фото: Freepik

Скільки шоколаду краще вживати

Якщо ви хочете покращити собі настрій, тоді їжте по 14-15 грамів темного шоколаду на день. А якщо вам потрібна профілактика серцево-судинних захворювань, тоді збільшіть кількість шоколаду до 45 грамів. 

Нагадаємо, ми писали про те, як гарбузовий фреш натщесерце впливає на здоров’я людини. 

Раніше ми розповідали про те, чому людині від вживання кави хочеться спати.

Також ми повідомляли про те, як чорний шоколад впливає на тиск людини.

здоров'я користь організм шоколад чорний шоколад

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