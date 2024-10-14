Как шоколад влияет на организм человека — чем он полезен для здоровья

Молодая девушка, которая ест шоколад. Фото: Svetevity

Все люди знают, что много шоколада вредно для здоровья, однако если речь идет о черном, то здесь мнение совсем другое. Медики объяснили, как темный шоколад, на самом деле, влияет на человеческий организм и можно ли его употреблять в большом количестве.

Об этом рассказывает Inc.

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Темный шоколад — полезен ли он для здоровья

Некоторые люди отказались от употребления шоколада, считая его очень вредным для здоровья, однако, ученые развеяли этот популярный миф. Одни говорят, что употребление маленького количества темного шоколада ежедневно снижает уровень холестерина ЛПНП, а другие уверены, что он снижает риск смерти от инсульта на 50%.

Темный шоколад в целом и натертом виде. Фото: The Guardian

К тому же если человек будет употреблять темный шоколад не менее одного раза в неделю, у него улучшится память, мышление и когнитивные функции. Более того, темный шоколад способен сделать человека счастливее, ведь он содержит психоактивные ингредиенты, улучшающие настроение.

Еще ученые выяснили, что эта сладость способна предотвратить возникновение проблем с сердцем и сосудами, снизить артериальное давление и уменьшить содержание сахара в крови. Однако темный шоколад не влияет на вес, содержание жира в организме или объем талии.

Какой темный шоколад лучше употреблять

Медики рекомендуют есть темный шоколад, в состав которого входит не менее 60% какао. Поэтому если вы хотите улучшить состояние здоровья и снизить риски возникновения проблем с организмом, тогда употребляйте именно такой темный шоколад, но в небольших количествах.

Женщина, которая употребляет темный шоколад. Фото: Freepik

Сколько шоколада лучше употреблять

Если вы хотите улучшить себе настроение, тогда ешьте по 14-15 грамм темного шоколада в день. А если вам нужна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, увеличьте количество шоколада до 45 грамм.

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