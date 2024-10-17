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Что лучше не есть женщинам за 40 лет — перечень продуктов

17 октября 2024 08:45
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор
Что категорически нельзя есть женщинам после 40 — список запрещенных продуктов
Женщина, которая готовит на кухне. Фото: Freepik
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор

У женщин после 40 лет появляется менопауза, а это, в свою очередь, оказывает большое влияние на внешний вид. Поэтому, чтобы не погубить свое здоровье в этом возрасте, необходимо знать, какие продукты лучше исключить из своего рациона питания.

Об этом рассказывает Przyslijprzepis.

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Что не стоит есть женщинам после 40 лет

Диетологи рекомендуют женщинам, которым исполнилось 40 лет, убрать из рациона питания мясные нарезки и колбасы, даже если вы приготовили их в домашних условиях.

Мясная нарезка
Мясная нарезка на большой тарелке. Фото: Pinterest

Дело в том, что в состав этой продукции входит большое количество жирных кислот, в частности, трансжирных и насыщенных, а также холестерина и соли. Если вы едите слишком много этих веществ, вы рискуете иметь сердечно-сосудистые болезни или высокое кровяное давление.

Польский врач Анна Малиновская рекомендует заменить эти продукты легким и нежирным мясом, например, можно начать есть мясо птицы.

Какие проблемы могут спровоцировать мясные нарезки и колбасы

Ученые утверждают, что от колбас и мясных нарезок из магазина может развиться диабет второго типа, появиться проблемы с почками, печенью и даже дыхательной системой и повыситься риск возникновения онкологического заболевания.

Колбаса
Различные виды мясных продуктов. Фото: Onet

Медики отмечают, что в состав этих продуктов также входят нитраты с нитритами. Если на упаковке написано, что в составе этих элементов нет, это может быть неправдой. Дело в том, что нитраты с нитритами могут быть скрыты в экстрактах, содержащихся в мясных нарезках и колбасах.

Поэтому женщинам после 40 лет лучше совсем убрать эту продукцию из рациона питания.

Напомним, мы писали о том, какие продукты делают человека сонливым и вялым.

Раньше мы рассказывали о том, почему медики рекомендуют людям есть шоколад.

Также мы сообщали о том, как кофе, на самом деле, влияет на организм человека.

продукты возраст советы вред женское здоровье

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