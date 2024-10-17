Что категорически нельзя есть женщинам после 40 — список запрещенных продуктов

Что лучше не есть женщинам за 40 лет — перечень продуктов
У женщин после 40 лет появляется менопауза, а это, в свою очередь, оказывает большое влияние на внешний вид. Поэтому, чтобы не погубить свое здоровье в этом возрасте, необходимо знать, какие продукты лучше исключить из своего рациона питания.
Об этом рассказывает Przyslijprzepis.
Что не стоит есть женщинам после 40 лет
Диетологи рекомендуют женщинам, которым исполнилось 40 лет, убрать из рациона питания мясные нарезки и колбасы, даже если вы приготовили их в домашних условиях.
Дело в том, что в состав этой продукции входит большое количество жирных кислот, в частности, трансжирных и насыщенных, а также холестерина и соли. Если вы едите слишком много этих веществ, вы рискуете иметь сердечно-сосудистые болезни или высокое кровяное давление.
Польский врач Анна Малиновская рекомендует заменить эти продукты легким и нежирным мясом, например, можно начать есть мясо птицы.
Какие проблемы могут спровоцировать мясные нарезки и колбасы
Ученые утверждают, что от колбас и мясных нарезок из магазина может развиться диабет второго типа, появиться проблемы с почками, печенью и даже дыхательной системой и повыситься риск возникновения онкологического заболевания.
Медики отмечают, что в состав этих продуктов также входят нитраты с нитритами. Если на упаковке написано, что в составе этих элементов нет, это может быть неправдой. Дело в том, что нитраты с нитритами могут быть скрыты в экстрактах, содержащихся в мясных нарезках и колбасах.
Поэтому женщинам после 40 лет лучше совсем убрать эту продукцию из рациона питания.
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