Чим кава корисна для здоров'я — дієтологи пояснили

Людина, яка готує каву. Фото: Medium

Дієтологиня з Великої Британії Френкі Філліпс розкрила несподівану користь кави для здоров’я людини. Виявляється, цей популярний напій здатний знизити ризики виникнення одразу декількох захворювань, пов’язаних, зокрема, із серцем, судинами, мозком тощо.

Про це розповідає Healthline.

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Багато людей зранку любить випити філіжанку кави, а є й ті, хто впродовж дня, наприклад, під час роботи або зустрічі з друзями, вживає ще декілька чашок цього напою. Деякі люди вважають, що це дуже шкідливо для здоров’я, але британська дієтологиня Френкі Філліпс розвіяла цей міф.

Людина, яка наливає каву в чашку. Фото: Medium

Чим корисна кава

Британська дієтологиня каже, що регулярне вживання кави допомагає знижувати ризик розвитку захворювань, які пов’язані із серцево-судинною системою. Річ у тому, що цей популярний напій містить антиоксиданти, які мають протизапальні властивості.

До того ж, фахівчиня додає, що цей ранковий напій здатний прискорити процес обміну речовин і покращити функціонування мозкової системи. Це особливо важливо для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги і привести своє тіло до ладу.

Дівчина, яка п'є каву. Фото: Freepik

Скільки кави можна пити і коли вона корисна

За словами фахівчини, кава не шкідлива для здоров’я лише в тому випадку, якщо на день людина випиває не більше п’яти чашок. Вона застерігає, щоб доза кофеїну, при цьому, не була вища за 400 міліграмів. Водночас, Френкі Філліпс наголошує, що це не стосується жінок при надії.

Однак, цей популярний напій краще пити в чистому вигляді без додавання таких жирних продуктів, як молоко або вершки. Краще також не додавати і цукор, який також є шкідливим для здоров’я. Лише в такому випадку кава буде дійсно корисною для організму.

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