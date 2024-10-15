Чем кофе полезен для здоровья — диетологи объяснили

Кофе очень полезен для здоровья — диетологи объяснили, чем именно
Диетолог из Великобритании Фрэнки Филлипс раскрыла неожиданную пользу кофе для здоровья человека. Оказывается, этот популярный напиток способен снизить риски возникновения нескольких заболеваний, связанных, в частности, с сердцем, сосудами, мозгом и т.д.
Об этом рассказывает Healthline.
Многие люди утром любят выпить чашку кофе, а есть и те, кто в течение дня, например, во время работы или встречи с друзьями, употребляет еще несколько чашек этого напитка. Некоторые люди считают, что это очень вредно для здоровья, но британский диетолог Фрэнки Филлипс развеяла этот миф.
Чем полезен кофе
Британский диетолог говорит, что регулярное употребление кофе помогает снижать риск развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что этот популярный напиток содержит антиоксиданты, обладающие противовоспалительными свойствами.
К тому же, специалист добавляет, что этот утренний напиток способен ускорить процесс обмена веществ и улучшить функционирование мозговой системы. Это особенно важно для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса и привести свое тело в порядок.
Сколько кофе можно пить и когда он полезен
По словам специалиста, кофе не вреден для здоровья только в том случае, если в день человек выпивает не больше пяти чашек. Она предостерегает, чтобы доза кофеина, при этом, не была выше 400 миллиграмм. В то же время, Фрэнки Филлипс отмечает, что это не касается беременных женщин.
Однако, этот популярный напиток лучше пить в чистом виде без добавления таких жирных продуктов, как молоко или сливки. Лучше также не добавлять и сахар, который также вреден для здоровья. Только в таком случае кофе будет действительно полезным для организма.
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