Чем кофе полезен для здоровья — диетологи объяснили

Человек, готовящий кофе. Фото: Medium

Диетолог из Великобритании Фрэнки Филлипс раскрыла неожиданную пользу кофе для здоровья человека. Оказывается, этот популярный напиток способен снизить риски возникновения нескольких заболеваний, связанных, в частности, с сердцем, сосудами, мозгом и т.д.

Об этом рассказывает Healthline.

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Многие люди утром любят выпить чашку кофе, а есть и те, кто в течение дня, например, во время работы или встречи с друзьями, употребляет еще несколько чашек этого напитка. Некоторые люди считают, что это очень вредно для здоровья, но британский диетолог Фрэнки Филлипс развеяла этот миф.

Человек, который наливает кофе в чашку. Фото: Medium

Чем полезен кофе

Британский диетолог говорит, что регулярное употребление кофе помогает снижать риск развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что этот популярный напиток содержит антиоксиданты, обладающие противовоспалительными свойствами.

К тому же, специалист добавляет, что этот утренний напиток способен ускорить процесс обмена веществ и улучшить функционирование мозговой системы. Это особенно важно для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса и привести свое тело в порядок.

Девушка, которая пьет кофе. Фото: Freepik

Сколько кофе можно пить и когда он полезен

По словам специалиста, кофе не вреден для здоровья только в том случае, если в день человек выпивает не больше пяти чашек. Она предостерегает, чтобы доза кофеина, при этом, не была выше 400 миллиграмм. В то же время, Фрэнки Филлипс отмечает, что это не касается беременных женщин.

Однако, этот популярный напиток лучше пить в чистом виде без добавления таких жирных продуктов, как молоко или сливки. Лучше также не добавлять и сахар, который также вреден для здоровья. Только в таком случае кофе будет действительно полезным для организма.

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