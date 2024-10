Что ни в коем случае нельзя есть людям после 60 — список запрещенных продуктов

Счастливые пожилые люди за столом на кухне. Фото: Pension.co.il

С возрастом у людей, к сожалению, ухудшается общее состояние здоровья, поэтому следует более осторожно относиться к тому, что входит в их рацион питания. Если вам исполнилось 60 лет, узнайте, какие продукты лучше не употреблять в этом возрасте, чтобы прожить долго и счастливо.

Продукты, которые лучше не есть после 60

По словам диетолога из США Бланки Гарсии, людям за 60 лет лучше убрать из своего рациона питания продукты, которые прошли высокую степень обработки. В этом случае речь идет о таких популярных продуктах питания, как:

Чипсы

Мороженое

Выпечка

Полуфабрикаты

Два пожилых человека за столом. Фото: Freepik

Дело в том, что в этих продуктах нет питательных элементов, восстанавливающих ткани и клетки человека. Однако в их состав входит много сахара, красителей и рафинированных углеводов, из-за чего они могут привести к увеличению веса и нарушить баланс питательных элементов.

Что стоит есть людям после 60 лет

Диетологи отмечают, что не следует полностью исключать из своего рациона употребление углеводов. Можно начать есть такие альтернативные продукты, как:

Макароны из твердых сортов пшеницы

Коричневый рис

Цельнозерновой хлеб

Употребляя эти продукты, организм может получить нужное количество клетчатки, то есть человек дольше будет чувствовать себя сытым.

Счастливая пожилая пара на кухне. Фото: Annoity Resources

А чтобы получить растительный белок, который также считается полезным для здоровья, нужно есть такие продукты, как:

Грибы

Фасоль

Киноа

Чечевица

К тому же медики рекомендуют людям после 60 лет пить больше воды, чтобы уменьшить свой вес, снизить риск развития ожирения и возникновения диабета второго типа.

