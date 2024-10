Jerry Heil виповнилося 29 — співачка звернулась до шанувальників

Українська співачка Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Jerry Heil

Відома українська співачка Jerry Heil сьогодні, 21 жовтня святкує 29-й день народження. Зірка поділилася із шанувальниками своїми бажаннями.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

День народження Jerry Heil

"Ще рочок можна поспівати I’m not a girl, not yet a woman — сьогодні мені 29! Це був рік особистісних трансформацій — про це вам найкраще розкаже моя нова музика, бо кожен трек — це мій малесенький горокракс", — підсумувала ще один рік свого життя співачка.

У свій день Jerry Heil звернулась до шанувальників та нагадала про те, що вона нині може займатися творчістю завдяки брату, який нині захищає Україну на фронті. Зірка попрохала підписників задонатити хлопцям із його бригади у свій день народження.

Зірка також поставила для себе ціль у 30 тисяч підписників у своєму телеграм-каналі, в якому пообіцяла поділитися уривком треку зі свого нового альбому.

Нагадаємо, ведуча Леся Нікітюк у свій день народження зізналась, чи все йде за планом в житті. А також дружина телеведучого Григорія Решетніка зворушливо привітала його з 41-річчям.