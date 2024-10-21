Jerry Heil исполнилось 29 – певица обратилась к поклонникам

Jerry Heil празднует день рождения — звезда озвучила свои желания
Известная украинская певица Jerry Heil сегодня, 21 октября, празднует 29-й день рождения. Звезда поделилась с поклонниками своими желаниями.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
День рождения Jerry Heil
"Еще годик можно спеть I'm not a girl, not yet a woman - сегодня мне 29! Это был год личностных трансформаций — об этом вам лучше всего расскажет моя новая музыка, потому что каждый трек - это мой крошечный горокракс", — подытожила еще один год своей жизни певица.
В свой день Jerry Heil обратилась к поклонникам и напомнила о том, что она может заниматься творчеством благодаря брату, который сейчас защищает Украину на фронте. Звезда попросила подписчиков задонатить ребятам из его бригады в свой день рождения.
Звезда также поставила для себя цель 30 тысяч подписчиков в своем телеграм-канале, в котором пообещала поделиться отрывком трека из своего нового альбома.
Напомним, ведущая Леся Никитюк в свой день рождения призналась, идет ли у нее все по плану в жизни. А также жена телеведущего Григория Решетника трогательно поздравила его с 41-летием.
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