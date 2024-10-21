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Jerry Heil празднует день рождения — звезда озвучила свои желания

21 октября 2024 14:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil исполнилось 29 – певица обратилась к поклонникам
Украинская певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil сегодня, 21 октября, празднует 29-й день рождения. Звезда поделилась с поклонниками своими желаниями.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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День рождения Jerry Heil

"Еще годик можно спеть I'm not a girl, not yet a woman - сегодня мне 29! Это был год личностных трансформаций — об этом вам лучше всего расскажет моя новая музыка, потому что каждый трек - это мой крошечный горокракс", — подытожила еще один год своей жизни певица.

В свой день Jerry Heil обратилась к поклонникам и напомнила о том, что она может заниматься творчеством благодаря брату, который сейчас защищает Украину на фронте. Звезда попросила подписчиков задонатить ребятам из его бригады в свой день рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда также поставила для себя цель 30 тысяч подписчиков в своем телеграм-канале, в котором пообещала поделиться отрывком трека из своего нового альбома.

Напомним, ведущая Леся Никитюк в свой день рождения призналась, идет ли у нее все по плану в жизни. А также жена телеведущего Григория Решетника трогательно поздравила его с 41-летием.

Jerry Heil песни День рождения украинские звезды желание

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