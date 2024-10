Jerry Heil исполнилось 29 – певица обратилась к поклонникам

Украинская певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil

Известная украинская певица Jerry Heil сегодня, 21 октября, празднует 29-й день рождения. Звезда поделилась с поклонниками своими желаниями.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

День рождения Jerry Heil

"Еще годик можно спеть I'm not a girl, not yet a woman - сегодня мне 29! Это был год личностных трансформаций — об этом вам лучше всего расскажет моя новая музыка, потому что каждый трек - это мой крошечный горокракс", — подытожила еще один год своей жизни певица.

В свой день Jerry Heil обратилась к поклонникам и напомнила о том, что она может заниматься творчеством благодаря брату, который сейчас защищает Украину на фронте. Звезда попросила подписчиков задонатить ребятам из его бригады в свой день рождения.

Звезда также поставила для себя цель 30 тысяч подписчиков в своем телеграм-канале, в котором пообещала поделиться отрывком трека из своего нового альбома.

