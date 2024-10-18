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До смерті чи після — коли Майкл Джексон заробляв більше

18 жовтня 2024 07:50
Валерія Соколенко - Редактор
Майкл Джексон зміг заробляти статки і після смерті — відео
Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Співак Майкл Джексон навіть після смерті вважається одним з найбагатших артистів. Його пісні завжди актуальні, бажані та прибуткові. 

Редакція Новини.LIVE продовжує розповідати про легенду.

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Майкл Джексон знову розбагатів після смерті

Культовий співак Майкл Джексон пішов з життя у 2009 році. За собою залишив славу, скандали і величезні активи. За даними Celebrity Net Worth, вони складали 500 мільйонів доларів — права на пісні, нерухомість та маєток в Neverland Ranch. Водночас практично такими ж, за інформацією Page Six, були борги зірки. Він був повинен гроші 65 кредиторам. Тому, для родини артиста (в якомусь розумінні) його смерть стала вигідною. 

Після похоронів Майкла Джексона доходи почали збільшуватись. Повторні випуски альбомів, вихід фільму "This Is It" та інші проєкти не просто покрили заборгованість, а й подарували родині зірки можливість жити комфортно. 

Вперше на вершину рейтингу з величини багатства співак повернувся у 2019. Бродвейський мюзикл "MJ: Мюзикл" приніс близько 85 мільйонів доларів від продажу квитків. Не менш прибутковим стало і шоу Cirque du Soleil "Майкл Джексон ONE" у Лас-Вегасі.

Видання Forbes у 2023 вже вкотре назвав Джексона "найбільш високооплачуваною померлою зіркою, із заробітком у 115 мільйонів доларів на рік".

Нагадаємо, як минули останні роки Майкла Джексона перед смертю. Також ми розповідали, як помер артист та чи причетний заарештований репер P. Diddy.

смерть співак гроші США Майкл Джексон

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