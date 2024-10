Майкл Джексон смог зарабатывать состояние и после смерти.

Майкл Джексон. Фото: скриншот

Певец Майкл Джексон даже после смерти считается одним из самых богатых артистов. Его песни всегда актуальны, желательны и прибыльны.

Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать о легенде.

Читайте также:

Майкл Джексон снова разбогател после смерти

Культовый певец Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году. За собой оставил славу, скандалы и огромные активы. Согласно данным Celebrity Net Worth, они составляли 500 миллионов долларов — права на песни, недвижимость и поместье в Neverland Ranch. В то же время практически такими же, по информации Page Six, были долги звезды. Он задолжал деньги 65 кредиторам. Поэтому для семьи артиста (в каком-то смысле) его смерть стала выгодной.

После похорон Майкла Джексона доходы начали увеличиваться. Повторные выпуски альбомов, выход фильма This Is It и другие проекты не просто покрыли задолженность, но и подарили семье звезды возможность жить комфортно.

Впервые на вершину рейтинга по величине богатства певец вернулся в 2019 году. Бродвейский мюзикл "MJ: Мюзикл" принес около 85 миллионов долларов от продажи билетов. Не менее прибыльным стало и шоу Cirque du Soleil "Майкл Джексон ONE" в Лас-Вегасе.

Издание Forbes в 2023 в очередной раз назвал Джексона "самой высокооплачиваемой умершей звездой, с заработком в 115 миллионов долларов в год".

Напомним, как прошли последние годы Майкла Джексона перед смертью. Также мы рассказывали, как умер артист и причастен ли арестованный рэпер P. Diddy.