Ева Лонгория призналась, действительно ли уехала из США из-за Трампа — подробности

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Актриса Ева Лонгория сделала еще одно заявление после того, как уехала из США. Звезда "Отчаянных домохозяек" призналась, что ее переезд не связан с победой Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом актриса сказала в комментарии подкаста "The View"'s Behind the Table", пишет Page Six.

Читайте также:

Ева Лонгория объяснила, почему уехала из США

После победы Трампа на выборах в интервью Marie Claire звезда заявила о том, что благодарна судьбе за то, что может покинуть США.

"Я могу куда-то сбежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я тревожусь за них. Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом случился COVID. Не то, чтобы я хотела покинуть Калифорнию, — я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась", — сказала Лонгория.

Ева Лонгория на выборах поддерживала Камалу Харрис. Фото: instagram.com/evalongoria

Однако в новом комментарии звезда заявила, что ее слова были неверно интерпретированы. По словам актрисы, основная причина ее переезда — работа и семья.

"Я уехала из Соединенных Штатов не из-за Трампа. Я уехала не из-за политической обстановки, я уехала, потому что меня туда привела работа. Я жила там много лет, поэтому мне просто не нравится, что это политизировано. Я гордая американка — я всегда была гордой американкой. Мне грустно, что мои слова были восприняты так, чтобы разделить общество. Мы не можем быть такими сейчас", — заявила Лонгория.

Отметим, что долгое время семья звезды жила на три страны — Мексику, Испанию и США. Муж актрисы Хосе Бастон имеет свою медиаимперию в Мексике, в то время как Лонгория последние три года работает над фильмом "Земля женщин", съемки которого проходят в Европе.

Напомним, в сети высмеивают жену Дональда Трампа из-за "рождественского скандала". Также стало известно, что Мелания Трамп нарушит одну из главных традиций первой леди США.