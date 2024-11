Єва Лонгорія зізналася, чи дійсно поїхала зі США через Трампа — подробиці

Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria

Акторка Єва Лонгорія зробила ще одну заяву після того, як поїхала зі США. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" зізналася, що її переїзд не пов'язаний із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це акторка сказала в коментарі подкасту "The View"‘s "Behind the Table", пише Page Six.

Єва Лонгорія пояснила, чому поїхала зі США

Після перемоги Трампа на виборах в інтерв'ю Marie Claire зірка заявила про те, що вдячна долі за те що може покинути США.

"Я можу кудись втекти і поїхати. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій похмурій країні, і я тривожусь за них. Я провела у Лос-Анджелесі все своє свідоме життя. Але навіть до пандемії все змінювалося. Атмосфера була іншою. А потім стався COVID. Не те, щоб я хотіла покинути Каліфорнію, — я просто відчуваю, що ця глава в моєму житті вже закінчилася", — сказала Лонгорія.

Єва Лонгорія на виборах підтримувала Камалу Гарріс. Фото: instagram.com/evalongoria

Однак у новому коментарі зірка заявила, що її слова були невірно інтерпретовані. За словами акторки, основна причина її переїзду — робота та родина.

"Я виїхала зі Сполучених Штатів не через Трампа. Я поїхала не через політичну обстановку, я поїхала тому, що мене туди привела робота. Я жила там багато років, тому мені просто не подобається, що це політизовано. Я горда американка — я завжди була гордою американкою. Мені сумно, що мої слова були сприйняті так, щоб розділити суспільство. Ми не можемо бути такими зараз", — заявила Лонгорія.

Зазначимо, що тривалий час родина зірки жила на три країни — Мексику, Іспанію та США. Чоловік акторки Хосе Бастон має свою медіаімперію в Мексиці, тоді як Лонгорія останні три роки працює над фільмом "Земля жінок", знімання якого відбуваються в Європі.

