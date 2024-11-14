Єва Лонгорія виїхала із США через Трампа

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія втекла з родиною зі Сполучених Штатів після перемоги новообраного президента Дональда Трампа на виборах 2024 року. Зірка довгий час мешкала у Лос-Анджелесі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Marie Claire.

Читайте також:

Єва Лонгорія про перемогу Трампа

Акторка вдячна долі, що може без проблем покинути США.

"Я можу кудись втекти і поїхати. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій похмурій країні і я тривожусь за них", — сказала вона.

Лонгорія, яка народилася і виросла в Техасі, пояснила, що вона, її чоловік Хосе Бастон і їхній 6-річний син Сантьяго тепер тимчасово живуть і у Іспанії і у Мексиці.

"Я провела у Лос-Анджелесі все своє свідоме життя. Але навіть до пандемії все змінювалося. Атмосфера була іншою. А потім стався COVID. Не те, щоб я хотіла покинути Каліфорнію — я просто відчуваю, що ця глава в моєму житті вже закінчилася", — пояснила Лонгорія.

Акторка обурена тим що засуджений злочинець, який "вивергає стільки ненависті", може обіймати найвищу посаду в країні.

Зірка є прихильницею опонентки Трампа, віцепрезидентки Камали Гарріс і навіть виступала на Національному з'їзді Демократичної партії в серпні.

Раніше ми розповідали про коханок та дружин Дональда Трампа. Також, чому майбутній президент США обожнює дитячу пісню "YMCA".