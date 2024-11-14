Ева Лонгория уехала из США из-за Трампа

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сбежала с семьей из Соединенных Штатов после победы новоизбранного президента Дональда Трампа на выборах 2024 года. Звезда долгое время жила в Лос-Анджелесе.

Об этом она рассказала в интервью Marie Claire.

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Актриса благодарна судьбе, что может без проблем покинуть США.

"Я могу куда-то убежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрят в этой мрачной стране и я беспокоюсь за них", — сказала она.

Родившаяся и выросшая в Техасе Лонгория объяснила, что она, ее муж Хосе Бастон и их 6-летний сын Сантьяго теперь временно живут и в Испании и в Мексике.

"Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом случился COVID. Не то чтобы я хотела покинуть Калифорнию — я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась" , – объяснила Лонгория.

Актриса возмущена тем, что осужденный преступник, "извергающий столько ненависти", может занимать самую высокую должность в стране.

Звезда является поклонницей оппонентки Трампа, вице-президента Камалы Харрис и даже выступала на Национальном съезде Демократической партии в августе.

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