Для быстрого похудения: топ-5 рецептов вкусных и полезных блюд
Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, обязательно нужно питаться правильно. Выбирайте легкие блюда, которые не навредят фигуре.
Издание Eat This, Not That рассказало о рецептах, которые помогут быстрее похудеть. Все блюда готовятся с помощью мультиварки.
Тилапия с овощами
Некоторым людям может показаться, что тилапия не имеет вкуса. С этим рецептом вы сможете приготовить блюдо правильно и насладиться вкусной едой.
Ингредиенты:
- два свежих филе тилапии;
- стакан нарезанной моркови;
- стакан стручковой фасоли;
- 1/4 стакана овощного бульона;
- столовая ложка сливочного масла;
- петрушка на гарнир;
- свежий измельченный перец.
Способ приготовления:
- Высыпать морковь и стручковую фасоль на дно емкости;
- Добавьте подставку, а сверху уложите два филе тилапии.
- Влейте овощной бульон в тилапию. Нарежьте сливочное масло кубиками и добавьте в блюдо;
- Закройте крышку и готовьте на высоком давлении (ручной режим или режим быстрого приготовления) в течение 8 минут.
- Перед подачей на стол украсьте рыбу петрушкой и перцем.
Торт с шоколадным пудингом
Когда вы придерживаетесь диеты, то не стоит полностью отказываться от любимых десертов. Этот рецепт торта идеально подойдет для любителей шоколада.
Ингредиенты:
Для теста:
- 3/4 стакана миндальной муки;
- 1/3 стакана обезжиренного кокосового молока;
- 1/4 стакана сырого какао-порошка;
- яйцо;
- три столовых ложки кокосового масла;
- три столовых ложки финикового сиропа;
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
- 1/2 чайной ложки яблочного уксуса;
- 1/4 ч.л морской соли.
Для соуса:
- 3/4 стакана горячей воды;
- две столовые ложки финикового сиропа;
- 1/4 стакана сырого какао-порошка.
Способ приготовления:
- Смажьте маслом три формочки. В миске смешайте миндальную муку, кокосовое молоко, какао-порошок, яйцо, кокосовое масло, финиковый сироп, ванильный экстракт, уксус и соль.
- Перемешайте до получения однородной массы. Равномерно распределите тесто между формочками.
- В небольшой миске взбейте горячую воду, финиковый сироп и какао-порошок. Осторожно вылейте соус на каждую формочку.
- Поместите решетку на пару в кастрюлю быстрого приготовления. Влейте два стакана воды, затем осторожно поставьте формочки на подставку. Закройте и зафиксируйте крышку и поставьте пароварку на режим "ручное, высокое давление" на 8 минут.
- По истечении 8 минут отсоедините устройство от сети. Осторожно извлеките формочки и дайте им немного остыть перед подачей.
Французский луковый суп
Это душистое блюдо понравится всем. Создайте атмосферу Франции у себя дома.
Ингредиенты:
- две желтые луковицы, тонко нарезанные;
- две сладкие луковицы, тонко нарезанные;
- четыре ст.л. сливочного масла;
- два измельченных зубчика чеснока;
- 1/2 ч.л. сушеного тимьяна;
- 1/2 стакана сухого вина;
- четыре 1/2 стакана говяжьего бульона;
- небольшой французский багет;
- 1/4 стакана оливкового масла;
- шесть ломтиков сыра Грюйер.
Способ приготовления:
- Добавьте нарезанный лук, сливочное масло, измельченный чеснок, тимьян, соль и 1/4 стакана воды в кастрюлю быстрого приготовления.
- Закройте крышкой и готовьте под высоким давлением в течение 5 минут.
- Включите функцию "Соте". С помощью резиновой лопатки продолжайте перемешивать, пока лук не начнет карамелизироваться — примерно 3 минуты.
- Добавьте вино и тушите на медленном огне около 10 минут или пока вино не испарится.
- Вливаем говяжий бульон. Дайте покипеть 20 минут. Пока вы ждете, разогрейте духовку до 400 градусов.
- Нарежьте толстые ломтики французского багета, примерно по два ломтика на миску.
- Смажьте оливковым маслом с обеих сторон ломтики багета, затем выложите на противень.
- Поджарьте в духовке по обе стороны в течение шести минут, переворачивая ломтики после первых трех минут.
- Вынув, поставить духовку на режим поджаривания.
- Перелейте суп в формочки, сохраняющие тепло. На верхнюю часть каждой тарелки уложите ломтики багета, а затем кусочек сыра Грюйер.
- Поставьте миски на чистый противень. Осторожно поставьте в духовку и запекайте 3-5 минут или пока сыр не начнет пузыриться.
Лимонная курица
Это блюдо отлично сочетается с гарниром из жареной брюссельской капусты или картофеля.
Ингредиенты:
- 500 г куриных бедер без костей и кожи;
- 1/2 ч.л. соли;
- 1/2 ч. л. перца;
- зубчик чеснока, измельченный;
- 1/2 луковицы, нарезанной кубиками;
- три ст.л. сливочного масла;
- сок лимона;
- 1/2 ч.л. итальянской приправы;
- стакан куриного бульона;
- 5-6 веточек тимьяна.
Способ приготовления:
- Посолить и поперчить куриные окорочка с обеих сторон.
- Установить режим "соте" в кастрюле быстрого приготовления. Как только она нагреется, добавьте оливковое масло и куриные окорочка.
- Жарьте куриные окорочка с каждой стороны по 3 минуты. Выложить на тарелку.
- Растопите сливочное масло и добавьте измельченный чеснок и нарезанный кубиками лук.
- Добавьте лимонный сок и перемешайте. Положите куриные окорочка в кастрюлю быстрого приготовления и посыпьте сверху итальянской приправой. Влейте куриный бульон, затем положите веточки тимьяна на курицу.
- Закройте крышку и убедитесь, что она надежно закрыта. Установите время в ручном режиме на 7 минут. Оставьте блюдо готовиться.
- Когда таймер сработает, оставьте курицу на 2-3 минуты. Снимите герметичность, а затем осторожно снимите крышку. Подавайте с одним из этих вкусных гарниров к курице.
Двухслойный сливочный йогурт из тыквы
Приготовьте этот простой десерт и насладитесь нежным вкусом.
Ингредиенты:
- 3/4 стакана ультрапастеризованного цельного молока;
- 1/4 чайной ложки йогуртовой закваски или магазинного йогурта;
- столовая ложка сахара;
- 1/8 чайной ложки ванильного экстракта;
- 1/2 столовой ложки тыквенного пюре;
- 1/16 чайной ложки специй для тыквенного пирога;
- стакан воды.
Способ приготовления:
- В подготовленной банке тщательно смешайте все ингредиенты, кроме воды. Накройте полиэтиленовой пленкой или фольгой.
- Налейте воду в кастрюлю быстрого приготовления и добавьте подставку. Поставьте банку на подставку.
- Закройте крышку. Поверните ручку в положение "Вентиляция".
- Нажмите кнопку "Йогурт" и установите значение "Нормальный". Установите время на 6 часов.
- После завершения цикла приготовления йогурта на дисплее появится надпись. Снимите крышку и извлеките банку из прибора. Накройте банку полиэтиленовой пленкой или крышкой, затем поставьте в холодильник. Охладите в течение ночи, затем подавайте к столу.
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