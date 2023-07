Для быстрого похудения: топ-5 рецептов вкусных и полезных блюд

Суп с салатом и хлебом. Фото: Pexels

Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, обязательно нужно питаться правильно. Выбирайте легкие блюда, которые не навредят фигуре.

Издание Eat This, Not That рассказало о рецептах, которые помогут быстрее похудеть. Все блюда готовятся с помощью мультиварки.

Читайте также:

Тилапия с овощами

Некоторым людям может показаться, что тилапия не имеет вкуса. С этим рецептом вы сможете приготовить блюдо правильно и насладиться вкусной едой.

Ингредиенты:

два свежих филе тилапии;

стакан нарезанной моркови;

стакан стручковой фасоли;

1/4 стакана овощного бульона;

столовая ложка сливочного масла;

петрушка на гарнир;

свежий измельченный перец.

Способ приготовления:

Высыпать морковь и стручковую фасоль на дно емкости; Добавьте подставку, а сверху уложите два филе тилапии. Влейте овощной бульон в тилапию. Нарежьте сливочное масло кубиками и добавьте в блюдо; Закройте крышку и готовьте на высоком давлении (ручной режим или режим быстрого приготовления) в течение 8 минут. Перед подачей на стол украсьте рыбу петрушкой и перцем.

Тилапия с овощами. Фото: Eat This, Not That

Торт с шоколадным пудингом

Когда вы придерживаетесь диеты, то не стоит полностью отказываться от любимых десертов. Этот рецепт торта идеально подойдет для любителей шоколада.

Ингредиенты:

Для теста:

3/4 стакана миндальной муки;

1/3 стакана обезжиренного кокосового молока;

1/4 стакана сырого какао-порошка;

яйцо;

три столовых ложки кокосового масла;

три столовых ложки финикового сиропа;

1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

1/2 чайной ложки яблочного уксуса;

1/4 ч.л морской соли.

Для соуса:

3/4 стакана горячей воды;

две столовые ложки финикового сиропа;

1/4 стакана сырого какао-порошка.

Способ приготовления:

Смажьте маслом три формочки. В миске смешайте миндальную муку, кокосовое молоко, какао-порошок, яйцо, кокосовое масло, финиковый сироп, ванильный экстракт, уксус и соль. Перемешайте до получения однородной массы. Равномерно распределите тесто между формочками. В небольшой миске взбейте горячую воду, финиковый сироп и какао-порошок. Осторожно вылейте соус на каждую формочку. Поместите решетку на пару в кастрюлю быстрого приготовления. Влейте два стакана воды, затем осторожно поставьте формочки на подставку. Закройте и зафиксируйте крышку и поставьте пароварку на режим "ручное, высокое давление" на 8 минут. По истечении 8 минут отсоедините устройство от сети. Осторожно извлеките формочки и дайте им немного остыть перед подачей.

Торт с шоколадным пудингом. Фото: Eat This, Not That

Французский луковый суп

Это душистое блюдо понравится всем. Создайте атмосферу Франции у себя дома.

Ингредиенты:

две желтые луковицы, тонко нарезанные;

две сладкие луковицы, тонко нарезанные;

четыре ст.л. сливочного масла;

два измельченных зубчика чеснока;

1/2 ч.л. сушеного тимьяна;

1/2 стакана сухого вина;

четыре 1/2 стакана говяжьего бульона;

небольшой французский багет;

1/4 стакана оливкового масла;

шесть ломтиков сыра Грюйер.

Способ приготовления:

Добавьте нарезанный лук, сливочное масло, измельченный чеснок, тимьян, соль и 1/4 стакана воды в кастрюлю быстрого приготовления. Закройте крышкой и готовьте под высоким давлением в течение 5 минут. Включите функцию "Соте". С помощью резиновой лопатки продолжайте перемешивать, пока лук не начнет карамелизироваться — примерно 3 минуты. Добавьте вино и тушите на медленном огне около 10 минут или пока вино не испарится. Вливаем говяжий бульон. Дайте покипеть 20 минут. Пока вы ждете, разогрейте духовку до 400 градусов. Нарежьте толстые ломтики французского багета, примерно по два ломтика на миску. Смажьте оливковым маслом с обеих сторон ломтики багета, затем выложите на противень. Поджарьте в духовке по обе стороны в течение шести минут, переворачивая ломтики после первых трех минут. Вынув, поставить духовку на режим поджаривания. Перелейте суп в формочки, сохраняющие тепло. На верхнюю часть каждой тарелки уложите ломтики багета, а затем кусочек сыра Грюйер. Поставьте миски на чистый противень. Осторожно поставьте в духовку и запекайте 3-5 минут или пока сыр не начнет пузыриться.

Французский луковый суп. Фото: Eat This, Not That

Лимонная курица

Это блюдо отлично сочетается с гарниром из жареной брюссельской капусты или картофеля.

Ингредиенты:

500 г куриных бедер без костей и кожи;

1/2 ч.л. соли;

1/2 ч. л. перца;

зубчик чеснока, измельченный;

1/2 луковицы, нарезанной кубиками;

три ст.л. сливочного масла;

сок лимона;

1/2 ч.л. итальянской приправы;

стакан куриного бульона;

5-6 веточек тимьяна.

Способ приготовления:

Посолить и поперчить куриные окорочка с обеих сторон. Установить режим "соте" в кастрюле быстрого приготовления. Как только она нагреется, добавьте оливковое масло и куриные окорочка. Жарьте куриные окорочка с каждой стороны по 3 минуты. Выложить на тарелку. Растопите сливочное масло и добавьте измельченный чеснок и нарезанный кубиками лук. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Положите куриные окорочка в кастрюлю быстрого приготовления и посыпьте сверху итальянской приправой. Влейте куриный бульон, затем положите веточки тимьяна на курицу. Закройте крышку и убедитесь, что она надежно закрыта. Установите время в ручном режиме на 7 минут. Оставьте блюдо готовиться. Когда таймер сработает, оставьте курицу на 2-3 минуты. Снимите герметичность, а затем осторожно снимите крышку. Подавайте с одним из этих вкусных гарниров к курице.

Лимонная курица. Фото: Eat This, Not That

Двухслойный сливочный йогурт из тыквы

Приготовьте этот простой десерт и насладитесь нежным вкусом.

Ингредиенты:

3/4 стакана ультрапастеризованного цельного молока;

1/4 чайной ложки йогуртовой закваски или магазинного йогурта;

столовая ложка сахара;

1/8 чайной ложки ванильного экстракта;

1/2 столовой ложки тыквенного пюре;

1/16 чайной ложки специй для тыквенного пирога;

стакан воды.

Способ приготовления:

В подготовленной банке тщательно смешайте все ингредиенты, кроме воды. Накройте полиэтиленовой пленкой или фольгой. Налейте воду в кастрюлю быстрого приготовления и добавьте подставку. Поставьте банку на подставку. Закройте крышку. Поверните ручку в положение "Вентиляция". Нажмите кнопку "Йогурт" и установите значение "Нормальный". Установите время на 6 часов. После завершения цикла приготовления йогурта на дисплее появится надпись. Снимите крышку и извлеките банку из прибора. Накройте банку полиэтиленовой пленкой или крышкой, затем поставьте в холодильник. Охладите в течение ночи, затем подавайте к столу.

Двухслойный йогурт. Фото: Eat This, Not That

Напомним, овсянка — полезный и диетический продукт, незаменимый для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Также он универсален. С овсянки можно готовить не только быстрые завтраки, но и невероятно вкусные десерты. Предлагаем рецепт полезного и простого тирамису с овсянкой и бананами без сахара.