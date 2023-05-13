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Молочна запіканка: страва родом з української печі

13 травня 2023 09:30
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Молочна запіканка: страва родом з української печі
Наші предки вміли готувати страву, схожу на желе. Фото: 24.tv
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Ми звикли думати що національна українська кухня — це жирні страви з м’ясом, салом та овочами, але насправді наші предки готували дуже багато страв, які можна вважати дієтичними та вишуканими. Молочна запіканка — це саме такий випадок. Ця класична страва готується всього з двох інгредієнтів — молока та яєць з додаванням солі, втім, простота не заважає їй бути дуже смачною, поживною і цікавою.

Універсальну запіканку можна подавати як десерт або сніданок. Традиційно вона запікалася в печі й мали консистенцію суфле, однак сьогодні її можна готувати в мисці або невеликій формі на плиті. 

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Про історію української запіканки написали Foodandmood.

Інгредієнти:
• 1,3 л молока
• 5 яєць
• cіль за смаком
• ягоди для прикраси (за бажанням)

Як приготувати молочну запіканку?

1. Ретельно збийте молоко та яйця ручним міксером.
2. Додайте до суміші сіль і знову збийте до однорідності.
3. Перелийте суміш у посуд з кераміки або жароміцного скла з високими бортиками.
4. Поставте форму в розігріту до 180°С духовку і випікайте 15-20 хвилин — доти, поки запіканка не стане золотистою.
5. Вийміть запіканку з духовки й дайте їй охолонути кілька хвилин.
6. Подавайте запіканку з варенням або розтопленим вершковим маслом і ягодами (за бажанням).
Запіканку можна також присипати корицею, коріандром чи будь-якою іншою улюбленою приправою. Вершки зі смаком печеного молока поєднуються погано, а ось випічка — просто чудово. До речі, молочну запіканку також можна подавати холодною.  

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