Молочная запеканка: блюдо родом из украинской печи

Наши предки умели готовить блюдо, похожее на желе. Фото: 24.tv

Ми звикли думати що національна українська кухня — це жирні страви з м’ясом, салом та овочами, але насправді наші предки готували дуже багато страв, які можна вважати дієтичними та вишуканими. Молочна запіканка — це саме такий випадок. Ця класична страва готується всього з двох інгредієнтів — молока та яєць з додаванням солі, втім, простота не заважає їй бути дуже смачною, поживною і цікавою.

Універсальну запіканку можна подавати як десерт або сніданок. Традиційно вона запікалася в печі й мали консистенцію суфле, однак сьогодні її можна готувати в мисці або невеликій формі на плиті.

Читайте также:

Про історію української запіканки написали Foodandmood.

Інгредієнти:

• 1,3 л молока

• 5 яєць

• cіль за смаком

• ягоди для прикраси (за бажанням)

Як приготувати молочну запіканку?

1. Ретельно збийте молоко та яйця ручним міксером.

2. Додайте до суміші сіль і знову збийте до однорідності.

3. Перелийте суміш у посуд з кераміки або жароміцного скла з високими бортиками.

4. Поставте форму в розігріту до 180°С духовку і випікайте 15-20 хвилин — доти, поки запіканка не стане золотистою.

5. Вийміть запіканку з духовки й дайте їй охолонути кілька хвилин.

6. Подавайте запіканку з варенням або розтопленим вершковим маслом і ягодами (за бажанням).

Запіканку можна також присипати корицею, коріандром чи будь-якою іншою улюбленою приправою. Вершки зі смаком печеного молока поєднуються погано, а ось випічка — просто чудово. До речі, молочну запіканку також можна подавати холодною.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати ліниві пиріжки. Якщо ж хочете чогось по-справжньому оригінального, то спробуйте чорні млинці. Цю страву чудово доповнить спаржа у лимонно-вершковому соусі.