Для швидшого схуднення: топ-5 рецептів смачних та корисних страв

Якщо ви хочете скинути декілька лишніх кілограмів, то обов'язково потрібно харчуватися правильно. Обирайте легкі страви, які не нашкодять фігурі.

Видання Eat This, Not That розповіло про рецепти, які допоможуть швидше схуднути. Всі страви готуються за допомогою мультиварки.

Тілапія з овочами

Деяким людям може здатися, що тілапія не має смаку. З цим рецептом ви зможете приготувати страву правильно та насолодитися смачною їжею.

Інгредієнти:

два свіжих філе тілапії;

склянка нарізаної моркви;

склянка стручкової квасолі;

1/4 склянки овочевого бульйону;

столова ложка вершкового масла;

петрушка на гарнір;

свіжий подрібнений перець.

Спосіб приготування:

Висипати моркву та стручкову квасолю на дно ємності. Додайте підставку, а зверху покладіть два філе тілапії. Влийте овочевий бульйон до тілапії. Наріжте вершкове масло кубиками і додайте до страви. Закрийте кришку і готуйте на високому тиску (ручний режим або режим "швидкого приготування") протягом 8 хвилин. Перед подачею на стіл прикрасьте рибу петрушкою та перцем.

Торт з шоколадним пудингом

Коли ви дотримуєтеся дієти, то не варто повністю відмовлятися від улюблених десертів. Цей рецепт торта ідеально підійде для тих, хто любить шоколад.

Інгредієнти:

Для тіста:

3/4 склянки мигдального борошна;

1/3 склянки знежиреного кокосового молока;

1/4 склянки сирого какао-порошку;

яйце;

три столові ложки кокосової олії;

три столові ложки фінікового сиропу;

1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

1/2 чайної ложки яблучного оцту;

1 /4 ч.л морської солі.

Для соусу:

3/4 склянки гарячої води;

дві столові ложки фінікового сиропу;

1/4 склянки сирого какао-порошку.

Спосіб приготування:

Змастіть маслом три формочки. У мисці змішайте мигдальне борошно, кокосове молоко, какао-порошок, яйце, кокосову олію, фініковий сироп, ванільний екстракт, оцет і сіль. Перемішати до отримання однорідної маси. Рівномірно розподіліть тісто між формочками. У невеликій мисці збийте гарячу воду, фініковий сироп і какао-порошок. Обережно вилийте соус на кожну формочку. Помістіть решітку для приготування на пару в каструлю швидкого приготування. Влийте дві склянки води, а потім обережно поставте формочки на підставку. Закрийте та зафіксуйте кришку і поставте пароварку на режим "ручний, високий тиск" на 8 хвилин. Після закінчення 8 хвилин від'єднайте пристрій від мережі. Обережно вийміть формочки і дайте їм трохи охолонути перед подачею.

Французький цибулевий суп

Ця запашна страва сподобається всім. Створіть атмосферу Франції у себе вдома.

Інгредієнти:

дві жовті цибулини, тонко нарізані;

дві солодкі цибулини, тонко нарізані;

чотири ст.л. вершкового масла;

дві подрібнені зубчики часнику;

1/2 ч.л. сушеного чебрецю;

1/2 склянки сухого вина;

чотири 1/2 склянки яловичого бульйону;

невеликий французький багет;

1/4 склянки оливкової олії;

шість скибочок сиру Грюйер.

Спосіб приготування:

Додайте нарізану цибулю, вершкове масло, подрібнений часник, чебрець, сіль і 1/4 склянки води в каструлю швидкого приготування. Закрийте кришкою і готуйте під високим тиском протягом 5 хвилин. Увімкніть функцію "Соте". За допомогою гумової лопатки продовжуйте перемішувати, поки цибуля не почне карамелізуватися — приблизно 3 хвилини. Додайте вино і тушкуйте на повільному вогні близько 10 хвилин, або поки вино не випарується. Вливаємо яловичий бульйон. Дайте покипіти 20 хвилин. Поки ви чекаєте, розігрійте духовку до 400 градусів. Наріжте товсті скибочки французького багета, приблизно по дві скибочки на миску. Змастіть оливковою олією з обох боків скибочки багета, потім викладіть на деко. Підсмажте в духовці з обох боків протягом шести хвилин, перевертаючи скибочки після перших трьох хвилин. Вийнявши, поставити духовку на режим підсмажування. Перелийте суп у формочки, що зберігають тепло. На верхню частину кожної тарілки покладіть скибочки багета, а потім шматочок сиру Грюйер. Поставте миски на чисте деко. Обережно поставте в духовку і запікайте 3-5 хвилин, або поки сир не почне пузиритися.

Лимонна курка

Ця страва чудово поєднується з гарніром зі смаженої брюссельської капусти або картоплі.

Інгредієнти:

500 г курячих стегон без кісток і шкіри;

1/2 ч.л. солі;

1/2 ч. л. перцю;

зубчик часнику, подрібнений;

1/2 цибулини, нарізаної кубиками;

три ст.л. вершкового масла;

сік лимона;

1/2 ч.л. італійської приправи;

склянка курячого бульйону;

5-6 гілочок чебрецю.

Спосіб приготування:

Посолити і поперчити курячі стегенця з обох боків. Встановити режим "соте" в каструлі швидкого приготування. Як тільки вона нагріється, додайте оливкову олію та курячі стегенця. Смажте курячі стегенця з кожного боку по 3 хвилини. Викласти на тарілку. Розтопити вершкове масло і додати подрібнений часник та нарізану кубиками цибулю. Додайте лимонний сік і перемішайте. Покладіть курячі стегенця в каструлю швидкого приготування і посипте зверху італійською приправою. Влийте курячий бульйон, потім покладіть гілочки чебрецю на курку. Закрийте кришку і переконайтеся, що вона надійно закрита. Встановіть час в ручному режимі на 7 хвилин. Залиште страву готуватися. Коли таймер спрацює, залиште курку на 2-3 хвилини. Зніміть герметичність, а потім обережно зніміть кришку. Подавайте з одним із цих смачних гарнірів до курки.

Двошаровий вершковий йогурт з гарбузом

Приготуйте цей простий десерт та насолодіться ніжним смаком.

Інгредієнти:

3/4 склянки ультрапастеризованого незбираного молока;

1/4 чайної ложки йогуртової закваски або магазинного йогурту;

столова ложка цукру;

1/8 чайної ложки ванільного екстракту;

1/2 столової ложки гарбузового пюре;

1/16 чайної ложки спецій для гарбузового пирога;

склянка води.

Спосіб приготування:

У підготовленій банці ретельно змішайте всі інгредієнти, окрім води. Накрийте поліетиленовою плівкою або фольгою. Налийте воду в каструлю швидкого приготування і додайте підставку. Поставте банку на підставку. Закрийте кришку. Поверніть ручку в положення "Вентиляція". Натисніть кнопку "Йогурт" і встановіть значення "Нормальний". Встановіть час на 6 годин. Коли цикл приготування йогурту завершиться, на дисплеї з'явиться напис. Зніміть кришку і вийміть банку з приладу. Накрийте банку поліетиленовою плівкою або кришкою, а потім поставте в холодильник. Охолодіть протягом ночі, а потім подавайте до столу.

