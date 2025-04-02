Прогноз погоди в Україні на 3 квітня від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 3 квітня, очікується з дощами у деяких областях. Однак температура повітря підвищиться до +17 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 3 квітня

На погоду вночі в більшості західних, Вінницькій, Житомирській і Київській областей, а також на південному сходу впливатимуть атмосферні фронти, внаслідок чого очікуються невеликі дощі.

Погода в Україні 3 квітня. Фото: Укргідрометцентр

А вдень атмосферний тиск зростатиме, тому розпогоджуватиметься.

Однак на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни будуть невеликі дощі.

Вітер північний та північно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +3...+8 °С, у західних областях +1...+6 °С. Вдень потеплішає до +12...+17 °С.

У Карпатах прогнозується невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі буде 0 °С, вдень +3...+8 °С.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується значне похолодання. Будуть опади у вигляді снігу, сильний вітер та морози.

Раніше в Укргідрометцентрі зазначили, що похолодання утримається до 9 квітня.