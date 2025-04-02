Прогноз погоды в Украине на 3 апреля от Укргидрометцентра

Дождь продолжится в ряде областей — погода от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 3 апреля, ожидается с дождями в некоторых областях. Однако температура воздуха повысится до +17 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 3 апреля
На погоду ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей, а также на юго-востоке будут влиять атмосферные фронты, в результате чего ожидаются небольшие дожди.
А днем атмосферное давление будет расти, поэтому распогодится.
Однако на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны будут небольшие дожди.
Ветер северный и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3...+8 °С, в западных областях +1...+6 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С.
В Карпатах прогнозируется небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет 0 °С, днем +3...+8 °С.
Напомним, на выходных в Украине ожидается значительное похолодание. Будут осадки в виде снега, сильный ветер и морозы.
Ранее в Укргидрометцентре отметили, что похолодание удержится до 9 апреля.
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