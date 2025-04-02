Прогноз погоды в Украине на 3 апреля от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 3 апреля, ожидается с дождями в некоторых областях. Однако температура воздуха повысится до +17 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 апреля

На погоду ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей, а также на юго-востоке будут влиять атмосферные фронты, в результате чего ожидаются небольшие дожди.

Погода в Украине 3 апреля. Фото: Укргидрометцентр

А днем атмосферное давление будет расти, поэтому распогодится.

Однако на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны будут небольшие дожди.

Ветер северный и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3...+8 °С, в западных областях +1...+6 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С.

В Карпатах прогнозируется небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет 0 °С, днем +3...+8 °С.

Напомним, на выходных в Украине ожидается значительное похолодание. Будут осадки в виде снега, сильный ветер и морозы.

Ранее в Укргидрометцентре отметили, что похолодание удержится до 9 апреля.